El día en que Óscar ‘Macho’ Ramírez le dijo a Joseph Joseph: ‘Ya estoy listo, quiero regresar’

Óscar Ramírez dirigió su primer entrenamiento con Liga Deportiva Alajuelense el 18 de abril. En ese momento, ya llevaba ocho meses trabajando en liga menor.

Liga Deportiva Alajuelense intentó muchas veces que Óscar “Macho” Ramírez regresara, pero la respuesta era la misma. Luego del Mundial de Rusia 2018, el técnico marcó distancia con el fútbol y se refugió en la finca en Hojancha.

Pero en agosto de 2024 decidió acercarse de nuevo, eso sí, para trabajar en formación, una faceta que lo apasiona. Fue entonces cuando reapareció en Alajuelense como director de desarrollo y rendimiento.

No quería nada mediático, sino hacer lo que le gusta. Hasta pidió construir una pared para pulir detalles con los cachorros en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Durante esos meses hasta acompañó a uno de los equipos a una gira por Brasil, un cuadro de la Liga que tenía a Wardy Alfaro como técnico.

Quien propició ese regreso fue el presidente de Alajuelense, Joseph Joseph, quien contó en el programa El Picadito en Monumental que tiene una relación de amistad de hace años con el “Macho” y que hablaban ocasionalmente.

En esas charlas, Óscar Ramírez le decía al jerarca rojinegro que quizás sí le gustaría trabajar con los jóvenes, no en el primer equipo. Así que Joseph Joseph estaba claro en que el día que quisiera regresar era con los cachorros, para ayudar en su formación.

”Un día alzó el teléfono y me dijo: ‘Ya estoy listo, quiero regresar y quisiera trabajar con los jóvenes’. Dicho y hecho. Ahí nos acomodamos para recibirlo en la institución”, relató el presidente manudo.

Los días pasaban y al verse en el CAR, conocer el proyecto de Alajuelense desde adentro y estar cerca de la cancha, viendo el verde y oliendo zacate, lo hizo cambiar de impresión.

“Fue conociendo a los jugadores, conociendo el proyecto, fue viendo todo lo que se hace ahí, porque hay muchas diferentes actividades en el CAR. Y él solito se fue entusiasmando”, citó.

En Semana Santa, Alajuelense tomó la decisión de hacer un cambio en la dirección técnica. Cuando se dio la salida de Alexandre Guimaraes, Joseph Joseph se encontraba en China por motivos laborales.

Desde allá, él logró convencer al “Macho” de volver al banquillo del primer equipo, porque en el fondo, él sabía que podía ayudar. Y estaba dispuesto a hacerlo con tal de lograr que Alajuelense fuera campeón de nuevo.

El liguismo está feliz y eternamente agradecido con Óscar Ramírez por volver a Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Al principio no estaba muy seguro, pero después de dos o tres conversaciones, pues se animó. Sí tengo que decir que hubo personas que ayudaron a convencerlo, como Luis Roberto Sibaja y Juan Vicente Carvajal. A ellos les agradezco la ayuda y colaborarle a la institución”, pronunció.

También recordó que ese diálogo se llevó entre dos y tres días, porque había catorce horas de diferencia.

“Había que calcular alguna hora en la que él estuviera despierto, que no fuera alguna hora imprudente para llamarlo y así fue como se hizo”.

Su retorno a Alajuelense prendió la chispa de la ilusión en el liguismo. De hecho, se dio en el escenario más improbable, tomando al equipo a mitad del camino y con muchos empates a cuestas.

La Liga llegó a la final y la perdió, pero lejos de que ese desenlace creara dudas en el mundo rojinegro, el sentir de la gente se sustentaba en que la era del “Macho” en realidad arrancaba a partir de mediados de año.

Alajuelense comenzó la temporada con la Recopa, que se la ganó a Herediano. Luego se proclamó tricampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf, sacando resultados claves de visita en escenarios bravos.

Antes de ese título regional, se aseguró el liderato general, que otorgaba el derecho de disputar una gran final en caso de ser necesario y de cerrar todas sus series en casa.

La Liga del “Macho” superó la semifinal contra Liberia y después venció a Saprissa en la final de segunda fase. Así gestó el fin de una sequía, así levantó su estrella 31, coronándose campeón nacional sin gran final.

Joseph Joseph: ‘Fue un semestre de ensueño’

“Es un semestre de ensueño, sí le digo que es muy parecido a semestres anteriores, nada más que esta vez se logró el torneo nacional. Por supuesto que este era el trofeo que nos hacía falta y que por muy poquito no lo habíamos logrado antes; por alguna jugada puntual en alguna final, o por alguna situación en particular, y ahora sí se logró”, expresó Joseph Joseph.

Además, replicó lo que alguien le dijo, que para la Liga, esta vez fue como colocar la cereza que le faltaba al pastel. Y celebró ese título 31 que tanto le costó a Alajuelense, no bailando como el “Macho”, pero sí de otras maneras.

Del campeonato en sí, le agradó ver el aporte de todos los futbolistas y el papel de los jóvenes, como en aquel partido que parecía un trámite en San Carlos y fue una victoria del CAR, en el que los goles fueron obra de Deylan Aguilar y Ethan Barley.

“Kenyel Michel es un ejemplo, o lo que pasó con Bayron Mora. El jugador joven en la Liga juega porque convence al técnico, no porque estamos corriendo para cumplir minutos Sub-21, ni nada por el estilo.

”Hay ejemplos de varios que han entrado en emergencia o en situaciones apremiantes y que lo han hecho bien. Isaac Badilla es uno, que incluso Óscar lo hizo jugar en una final en el semestre pasado”, recordó.

Joseph Joseph destacó que Bayron Mora estaba listo cuando se lesionó Washington Ortega; o que cuando se fue Jeyland Mitchell ahí se encontraba Santiago van der Putten.

Sobre ese último partido entre Alajuelense y Saprissa, contó que el primer tiempo lo vio en la gradería este. Y para la segunda parte, se fue a su habitual lugar detrás del marco sur.

“Lo viví con mucha alegría, con mucha intensidad, con mucha emoción y cuando cayeron los goles fue una alegría inmensa y muy agradecido con el cuerpo técnico, con los jugadores y con todo el staff de la Liga que hizo esto posible”.

En El Picadito, a Joseph Joseph le consultaron si después de esas finales perdidas pensó en hacerse a un lado, su respuesta fue contundente: “Nunca me pasó por la cabeza abandonar, en lo absoluto”.

“Siempre estuvimos muy cerca y había que ir ajustando, corrigiendo, ver qué pasó, hasta esta vez. Lejos de abandonar era pongámosle más ganas hasta lograrlo”, contestó Joseph Joseph.

