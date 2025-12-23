Un ‘insoportable’ secreto de Óscar Ramírez queda al descubierto

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez es visto como un papá por los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense.

En el fútbol, el éxito suele dejar fotos brillantes, pero para Liga Deportiva Alajuelense, el camino hacia su estrella 31 se construyó con un ruido metálico diario y molesto.

Aquel sonido, el de una medalla de subcampeón golpeando una puerta, fue la “tortura” psicológica con la que Óscar “Macho” Ramírez trazó el camino de sus leones hacia el fin de una sequía en cuanto a títulos nacionales se refiere.

Washington Ortega, el guardián del arco manudo reveló uno de los secretos de camerino, porque en este momento todo se vale.

Tras celebrar el campeonato nacional a más no poder con Alajuelense, el charrúa soltó una infidencia de cómo el “Macho” transformó el último golpe en el combustible principal que provocó que la canción “Liga campeón” esté entre las más escuchadas en Spotify, en Costa Rica.

Washington Ortega estuvo en el programa El Picadito, en Monumental, y en ese espacio de liguistas para liguistas no dudó en calificar al técnico con humor: “El profe, ese viejo es insoportable”, lanzó entre risas.

Pero tras la broma, se esconde una admiración profunda por un estratega que llegó para cuidar la mística del club y a sacar la rebeldía de sus jugadores, porque él sabía que solo así lo lograría.

“A mí me encanta. Cuando él llegó lo dije en la arenga que lo tenemos que cuidar, porque es una persona muy importante para el club. Ha ganado mucho y él tenía que llegar y ganar nuevamente”, confesó el arquero uruguayo.

El punto de quiebre emocional ocurrió tras la dolorosa final perdida ante Herediano.

Mientras muchos prefieren esconder el segundo lugar en un cajón, el “Macho” Ramírez obligó a sus jugadores a convivir con el fantasma de la derrota para transformarlo en hambre.

“Tenía la medalla del segundo puesto con Heredia, que la puso en la puerta. Entonces, cerraba y golpeaba siempre. Y era: ‘Mirá, salimos segundos y vamos a salir campeones’”, relató Ortega.

No lo podía olvidar y ese sonido lo escuchan todos a diario, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), con un mensaje que era constante y martillante.

No había charla técnica o video donde el “Machillo” no recordara el peso de ese metal plateado. Y el efecto provocado fue que todos en el camerino querían que el metal de esta vez fuese bañado en oro.

“En cada video recalcaba eso, que no me olvido de la medalla, de cómo llorábamos todos... la medalla que no queríamos y que teníamos que ganar la otra”, recordó el portero.

La táctica fue tan efectiva que el propio Washington Ortega contó que él mismo replicó el método en su intimidad.

“A mí me la hizo y no la puse en la puerta, sino que cuando abro la puerta del apartamento, tengo todas las medallas ahí y esa la tenía como en la mitad, que resaltara”.

Óscar Ramírez logró uno de sus grandes propósitos con Liga Deportiva Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Óscar Ramírez, conocido por su perfil bajo y su timidez, como un labriego sencillo que es leyenda como el técnico más ganador en la historia de Alajuelense, prometió algo al camerino y que como hombre de palabra, cumplió.

“Nos decía: ‘Salgamos campeones y yo bailo donde sea, con ustedes estoy ahí’. Es un viejo lindo; la afición lo ama y él es todo avergonzado, a mí me hace gracia, es un show”, añadió Washington Ortega.

Hoy, la medalla que golpeaba la puerta y cuyo sonido retumbaba en todo el equipo se transformó en oro. La insistencia “insoportable” del técnico no solo sanó una herida, sino que devolvió a Alajuelense al trono, demostrando que, a veces, para ganar, hay que aprender a escuchar el sonido de lo que más duele.

Por cierto, que el “Macho” no solo bailó con sus futbolistas en la premiación. En redes sociales se viralizó un nuevo video de Óscar Ramírez en el que ya quedó evidenciado que no solo se tira a pista al ritmo de cumbia.

