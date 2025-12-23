Llamaron ‘desactualizado’ a Óscar ‘Macho’ Ramírez… y terminó ganándolo todo con Alajuelense

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

A lo largo del semestre, Óscar “Macho” Ramírez no se quedó con ninguna espina, al punto de que hasta terminó bailando cumbia al ritmo de Los Ángeles Azules, al convertir a Liga Deportiva Alajuelense en campeón nacional.

El técnico de la Liga por momentos sentía que no le alcanzaba el tiempo y eso lo agobiaba, entre partido y partido, pero sabía bien que no podía escoger entre un título o el otro.

Tenía que ir por todo. Y lo consiguió, al ganar la Recopa, la Copa Centroamericana de Concacaf y el Torneo de Apertura 2025.

Fue a mediados de abril cuando volvió al banquillo de Alajuelense, y en mayo perdió la final. No dejaba de ser un golpe fuerte, pero su presencia en el banquillo mantenía viva la esperanza de que esta Navidad sí sería rojinegra.

Él intuía que después de la pretemporada, el equipo empezaría a mostrar matices a su estilo. El arranque no fue fácil para Alajuelense, que ganó la Recopa, pero se estrenó en la Copa Centroamericana de Concacaf con una derrota en casa ante Plaza Amador de Panamá.

Aquel resultado escandalizó a muchos, pero a lo interno de la Liga creen que fue lo mejor que pudo pasarles, al considerar que se trató de una bofetada para que todos cayeran en cuenta de que nada sería fácil.

Después del partido contra Guadalupe, en la segunda jornada del Apertura 2025, a inicios de agosto pasado, Freddy Gómez, de Radio Actual, le preguntó al técnico rojinegro qué estaba haciendo para actualizarse y si eso le alcanzaba para las exigencias de la Liga. Evidentemente, la consulta no le hizo nada de gracia al “Macho”.

“Es una pregunta no sé con qué intención, si es por el tiempo que dejé (de entrenar) no, además tengo un muchacho como Wardy Alfaro y a Marcelo Sarvas que son un respaldo”, manifestó Óscar Ramírez en ese instante.

Además, indicó que las líneas de profundidad, de atacar los espacios, son conceptos que están tratando de hacer, porque sí lo intentan.

“Si es de eso, estamos tratando de hacerlo. No sé en sí la pregunta en qué va, pero hacemos bloque alto presionante, hacemos bloque intermedio, también bajo. Intentamos por los costados y no sé por qué la pregunta así, de que si me falta. Creo que estamos en la misma línea”, citó.

El tiempo pasó y el hombre a quien algunos veían como “desactualizado” logró que Alajuelense lo ganara todo en este semestre. Con la 31 en mano, aquella pregunta revivió.

“En la etapa mía en la vida ya lo que diga la gente no me interesa. Es un tema que ya, yo sé lo que soy; tal vez seré un polo, y me vanagloreo de eso, de representar a la gente de ese tipo.

”Porque verdadermente mi papá es de esa manera y yo no puedo pretender ser diferente. Simplemente, mi mamá también. Muy tranquilo, se ve lo que soy”, comentó Óscar Ramírez tras ganar la 31 con Alajuelense, luego de que un periodista le recordó aquella consulta.

Sin embargo, su hijo, Andrés Ramírez, pronunció algunos dardos, en defensa de su papá, al tiempo que vivía todo un sueño.

Porque su héroe hizo campeón de nuevo al equipo que él mismo le enseñó a amar, y de paso, fue parte de la misión, como analista de video y mano derecha del “Macho”.

“Un saludo para todos los que dijeron que estaba desactualizado el hombre, y que ocupa vinitos para hablar con Elián Quesada, ya ese periodista sabe quién es, y todo lo que dijeron que la Liga aburría... El desactualizado...”, comentó Andrés Ramírez con picardía y desahogo.

En el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense se hizo un ejercicio para conocer qué piensa la afición sobre este tema, aprovechando que se trata de una comunidad con más de 24.700 seguidores; que en su mayoría son liguistas, pero también se encuentran aficionados de otros clubes.

¿Óscar Ramírez estaba desactualizado? Esa fue la interrogante que se lanzó. Y a continuación encontrará el resultado con 539 respuestas.

- Aquella pregunta fue una falta de respeto: 480 votos (89,1%).

- Sí, estaba desactualizado: 1 voto (0,1%).

- El regreso del Macho lo cambió todo: 51 votos (9,5%)

- Nunca entendí la pregunta en el momento: 7 votos (1,30%).

A lo largo del semestre, hubo otra pregunta que “picó” a Óscar Ramírez: ¿A qué juega el equipo?

Eso él lo tenía guardado para cuando fuera el momento oportuno y tiempo después, luego de victorias de la Liga, el “Macho” no se aguantó las ganas de mandar filazos en un par de ocasiones, al decir que qué extraño, que ya no le consultaban que a qué jugaba el equipo.

La afición de Liga Deportiva Alajuelense tenía confianza plena en Óscar Ramírez para romper la sequía. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Así es el técnico que volvió a poner a Alajuelense en la cúspide del fútbol nacional. Detallista y estudioso, pero también quisquilloso y atento a lo que se dice, porque es parte de la rebeldía que le impregna al tricampeón de Centroamérica y campeón de Costa Rica.

Según el periodista y estadígrafo Gerardo Coto Cover, de los seis títulos de campeón nacional que Óscar Ramírez ha ganado con Alajuelense, el primero y este último han sido los de mejor rendimiento, como se refleja en estos datos:

- Invierno 2010: 73%

- Verano 2011: 67%

- Invierno 2011: 60%

- Invierno 2012: 67%

- Invierno 2013: 67%

- Apertura 2025: 73%

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.