Llamaron ‘desactualizado’ a Óscar ‘Macho’ Ramírez… y terminó ganándolo todo con Alajuelense

Óscar Ramírez volvió a Liga Deportiva Alajuelense con una única intención y tiene al liguismo de fiesta

Por Fanny Tayver Marín
Partido de la Final del Torneo de Apertura 2025 disputado por Liga Deportiva Alajuelense el Deportivo Saprissa
Óscar Ramírez selló un semestre perfecto con Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Fanny Tayver Marín

