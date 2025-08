La pregunta que no le hizo nada de gracia a Óscar ‘Macho’ Ramírez

A Óscar Ramírez lo tomó por sorpresa una pregunta del periodista Freddy Gómez de Radio Actual, en la rueda de prensa posterior al juego en el que Liga Deportiva Alajuelense derrotó 1-0 a Guadalupe, con un gol de Creichel Pérez.

El comunicador le dijo al “Macho” que lo ha escuchado decir que hay muy buenos conceptos en el fútbol nacional y a partir de eso le consultó qué está haciendo él para actualizarse en primer lugar, y que si lo que está haciendo le alcanza para las exigencias de la Liga.

LEA MÁS: Alajuelense se sale con la suya en el epílogo

“Es una pregunta no sé con qué intención, si es por el tiempo que dejé (de entrenar) no, además tengo un muchacho como Wardy Alfaro y a Marcelo Sarvas que son un respaldo”, manifestó Óscar Ramírez.

Además, indicó que las líneas de profundidad, de atacar los espacios, son conceptos que están tratando de hacer, porque sí lo intentan.

Óscar Ramírez reaccionó con asombro ante una consulta luego del triunfo agónico de Liga Deportiva Alajuelense contra Guadalupe. (Albert Marin /Liga vs Guadalupe)

“Si es de eso, estamos tratando de hacerlo. No sé en sí la pregunta en qué va, pero hacemos bloque alto presionante, hacemos bloque intermedio, también bajo. Intentamos por los costados y no sé por qué la pregunta así, de que si me falta. Creo que estamos en la misma línea”, citó.

LEA MÁS: Creichel Pérez, el amuleto del ‘Macho’ Ramírez: Dos goles que valen seis puntos

Además, insistió en que ahora los conceptos, todos los equipos los tiene como parte de su evolución y crecimiento.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.