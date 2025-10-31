Alajuelense llega al estadio y la barra de Olimpia cumple su pacto

Liga Deportiva Alajuelense llegó al Estadio "Chelato" Uclés y algunos jugadores salieron a caminar por la gramilla híbrida, antes del partido decisivo contra Olimpia, en la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Tegucigalpa, Honduras.- Liga Deportiva Alajuelense llegó al Estadio “Chelato” Uclés en Tegucigalpa, Honduras. Lo hizo muy rápido y sin contratiempos.

El bicampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf salió de su hotel de concentración a las 6 p. m. y en cuestión de pocos minutos hizo su ingreso a un escenario que conoce bastante bien, donde hace algunos días derrotó a Motagua para avanzar a esta semifinal y obtener su clasificación directa a la Copa de Campeones de Concacaf.

Los rojinegros arribaron al Estadio Nacional en Tegucigalpa resguardados por la Policía Nacional de Honduras, por seguridad privada y por dos integrantes de seguridad que viajaron con Alajuelense para este encuentro.

Según contaron algunos periodistas que le dan seguimiento diario al Olimpia, la Ultra Fiel, que es la barra del equipo hondureño, hicieron un pacto de no emprenderla contra Alajuelense en su llegada al estadio.

La semana pasada ocurrió un episodio lamentable, cuando a pocas cuadras del Estadio Alejandro Morera Soto, después del partido, unos sujetos le lanzaron piedras al bus del Olimpia y le quebraron los vidrios.

Pero en el equipo hondureño evitaron a toda costa que eso se repita en Tegucigalpa, en la llegada de la Liga al “Chelato” Uclés.

En la barra del Olimpia están convencidos de que su equipo avanzará a la final de la Copa Centroamericana y que si se presentan incidentes esta noche, eso podría causar algún castigo para el equipo por parte de Concacaf, cosa que no quieren.

La Liga llegó al estadio en Tegucigalpa y no hubo problemas. Se espera que pase lo mismo después del juego, después de que se sepa en definitiva cuál de los dos equipos avanzará a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra el Xelajú de Guatemala.

Olimpia y Alajuelense arrancan con un 1-1 en el global, que en este momento favorece a los catrachos, por el gol de visita como criterio de desempate.

