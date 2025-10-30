Puro Deporte

Vea el fuerte dispositivo de seguridad para la semifinal de Copa Centroamericana Olimpia vs. Alajuelense

Los aficionados empiezan a ingresar al estadio para el partido definitivo de la semifinal de la Copa Centroamericana entre Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín
Las puertas del Estadio "Chelato" Uclés se abrieron a las 5 p. m. y muchos aficionados atenden el llamado de llegar temprano para el partido entre Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense, en la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf.
Las puertas del Estadio "Chelato" Uclés se abrieron a las 5 p. m. y muchos aficionados atienden el llamado de llegar temprano para el partido entre Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense, en la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







