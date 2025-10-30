Vea el fuerte dispositivo de seguridad para la semifinal de Copa Centroamericana Olimpia vs. Alajuelense

Las puertas del Estadio "Chelato" Uclés se abrieron a las 5 p. m. y muchos aficionados atienden el llamado de llegar temprano para el partido entre Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense, en la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Tegucigalpa, Honduras.- Concacaf no quiere ningún tipo de incidentes en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense.

El juego empezará a las 8:06 p. m., pero desde las 3 p. m. se cerraron las calles aledañas al Estadio “Chelato” Uclés, como una de las medidas contempladas en un riguroso operativo de seguridad.

Olimpia anunció que el protocolo de seguridad que se implementa este jueves 30 de octubre en el partido contra la Liga fue recomendado por la Policía Nacional de Honduras.

El dispositivo cuenta con la presencia de 650 policías y con el apoyo de Bomberos, Cruz Roja y la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales. Eso eleva la cifra a unas 700 personas encargas de velar porque no haya incidentes en un partido que puede considerarse de alto riesgo.

A las 5 p. m. se abrieron las puertas del Estadio Nacional en Tegucigalpa.

También se adoptaron restricciones, porque a este partido no se permite el ingreso de armas de ningún tipo, objetos punzocortantes, fajas con hebilla grande, doble camisa, sombrillas, pólvora, encendedores, cigarrillos o productos derivados del tabaco.

No se puede ingresar al estadio con botellas, envases o termos de cualquier tipo. No se permite el uso de drones, banderas con asta, globos de helio o cualquier tipo de gas, silbatos, sirenas y punteros láser.

La afición del Olimpia alista un recibimiento masivo a su equipo, un banderazo al que podrían unirse alrededor de 3.000 aficionados. Y por donde ellos estarán, pasará el autobus en el que llegará Alajuelense.

La serie se encuentra 1-1 y en este momento el gol de visita juega a favor del equipo hondureño como criterio de desempate.

La Policía Nacional de Honduras llegó desde muy temprano al Estadio "Chelato" Uclés para el partido entre Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Así luce el Estadio "Chelato" Uclés cuatro horas antes del partido de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

El partido decisivo de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense cuenta con un amplio operativo policial dentro y fuera del Estadio "Chelato" Uclés. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

El Estadio "Chelato" Uclés tendrá la totalidad de su capacidad permitida, pues Olimpia vendió las 19.500 entradas permitidas para el juego contra Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Esta calle se llenará de aficionados con el banderazo que organizan los seguidores del Olimpia para la semifinal contra Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Las calles cercanas al Estadio "Chelato" Uclés se cerraron desde las 3 p. m., como parte de las medidas de seguridad para el partido entre Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

