Alajuelense evita distracción más que tentadora

Liga Deportiva Alajuelense evita a toda costa distracciones en su primer equipo masculino, de modo que Alexandre Guimaraes y sus jugadores se concentran en lo que les corresponde, en el Torneo de Clausura 2025.

Todo lo concerniente a la demanda contra FIFA, León y Pachuca por multipropiedad y el reclamo alegando lo que los rojinegros consideran su derecho de participar en el Mundial de Clubes lo llevan hombres de traje y corbata.

En eso, el directivo liguista León Weinstok lleva la batuta, de la mano con el bufete europeo Sportia Law, que asumió la defensa de Alajuelense en este caso que despierta interés en diferentes partes del planeta y en el que todos los involucrados están a la espera de lo que decida el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Los jugadores de la Liga se mantienen expectantes de la situación, sin desenfocarse de lo que les toca, pero también les resulta difícil estar ajenos de las noticias diarias que se generan sobre este conflicto tan mediático alrededor del Mundial de Clubes 2025.

Rónald Matarrita confesó que él desde hace un tiempo decidió no ver mucho las redes sociales. De hecho, dijo que en este último tracto de su vida ha intentado estar lo más lejos posible de ese tipo de distracciones y concentrarse mucho en lo que realmente importa.

También dijo que en lo que respecta al Mundial de Clubes, los periodistas pueden sacar sus conclusiones.

“Nosotros concentrarnos en hacer bien las cosas; si se da bien, y si no, también. No contábamos con eso antes de... Así que indiferentemente, de si se da o no, nosotros estamos siempre atentos a lo que se venga.

”Obviamente sería una ilusión súper grande llegar ahí, pero bueno, también entendemos de que hay muchas cosas sobre la mesa, muchos intereses y nosotros como jugadores tenemos que estar tranquilos y concentrarnos en lo que tiene que ser”, destacó Rónald Matarrita.

El extremo brasileño Anderson Canhoto también dio su punto de vista y dijo que es bien conocido que el Mundial de Clubes es un gran torneo.

“Todos queremos estar ahí y si tenemos la chance de estar, tenemos que estar. Tenemos la posibilidad y dejamos esto en manos de quienes llevan el caso, nos nos enfocamos partido a partido para ganar y seguir muy fuertes en el torneo”, subrayó Anderson Canhoto.

Futbolistas de Alajuelense hablan del presente del equipo

Alexis Gamboa manifestó un criterio muy similar, al señalar que a lo interno del camerino tienen claro que deben enfocarse en lo de ellos, que es trabajar en la cancha.

“Obviamente es una ilusión, sería algo lindo para nosotros, pero al final nosotros no somos los que tomamos las decisiones; no somos los que sabemos qué va a pasar. Al final, nosotros tenemos que darlo todo en la cancha y seguir haciendo las cosas bien”, destacó Alexis Gamboa.

Por su parte, Aarón Salazar había expresado en FUTV que en lo personal se limito a lo que ha leído y ha escuchado sobre el reglamento y cree que según la normativa, el equipo que tiene que ir es Alajuelense.

“Así que esperemos que podamos pelear ese lugar que merecemos en el Mundial de Clubes. Leemos, somos los primeros interesados en ir. Obviamente todos tenemos ese sueño y creo que nosotros somos los que deberíamos estar allá desde un punto de vista reglamentario. Está muy claro los equipos que deberían ir por país y esperamos que FIFA haga lo correcto.

”Yo lo que creo que es que si nosotros estamos en ese lugar del ranquin, es porque lo hemos ganado en la cancha. Yo no estaba, pero el equipo quedó bicampeón de Centroamérica y eso se ganó en la cancha, no se ganó sobre la mesa y no se puede desmeritar el trabajo hecho por la Liga en los últimos años para ganarse ese cupo ahí”, recalcó Aarón Salazar.

Mientras que Carlos Martínez también mencionó que desde un inicio ellos están enterados de todo.

“Sería mentirle que no hemos estado poniendo atención a eso; sabemos y confiamos en que reglamentariamente nosotros podemos estar ahí. Seguimos confiando en lo que vaya a pasar en estos próximos días”, citó el lateral derecho.

Sujeto a cambios, este es el calendario de Liga Deportiva Alajuelense en abril. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Domingo de fútbol en el Estadio Alejandro Morera Soto

La Liga de Alexandre Guimaraes recibirá este domingo 6 de abril al Santos, que tiene a Wálter Centeno en el banquillo. El partido está pactado para las 6 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto y los rojinegros tienen en la mira ese codiciado primer lugar.

Las entradas puede adquirirlas en boleterialaliga.com, con precios que van desde los ¢4.000 hasta los ¢13.000.

Niños menores de 12 años ingresan gratis a sectores no numerados, al igual que los adultos mayores, quienes solamente deberán presentar la cédula.

Estos son los precios de las entradas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Santos. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

