Celso Borges tiene números que podrían poner en un dilema a cualquiera... Hasta a Miguel ‘Piojo’ Herrera

Los números de Celso Borges con Liga Deportiva Alajuelense hablan por sí solos. Desde hace tiempo, el capitán rojinegro se percibe como uno de esos futbolistas que podrían poner en un dilema a cualquiera, quizás hasta al propio técnico de la Selección de Costa Rica, Miguel Piojo Herrera.

Medírsele por edad se tornaría un pecado capital, porque no sobresale por la cédula, sino por el rendimiento. El 27 de mayo cumplirá 37 años y eso pasa a un segundo plano, al menos en Alajuelense.

Porque difícilmente alguien no piense que hoy por hoy es el mejor jugador en la planilla actual del León rojinegro. Y para los incrédulos, a continuación podrán leer hechos, no palabras, con datos en mano.

En lo que va de la temporada 2024-2025, el mediocampista ha estado presente en 48 de los 57 juegos disputados por los rojinegros, alcanzando 4.491 minutos en cancha. Además, contabiliza cuatro goles y once asistencias.

Otro aspecto relevante sobre el mediocampista es que se trata del futbolista que corre más distancia del equipo. En este momento acumula 440,7 kilómetros.

Con 174 balones recuperados hasta ahora, Celso Borges es uno de los tres mejores de la Liga en cuando a esa función. Las estadísticas indican que registra 2.426 (88%) pases correctos y ganó 71 balones aéreos (82% de éxito). Aparte de destacarse con los balones entre líneas (746) e interceptaciones (213).

Se trata del mejor de Alajuelense en pases infiltrados, con 379 y un 88% de acierto. Además, alcanzó una velocidad máxima de 30,8 kilómetros por hora contra Herediano y en cuanto a transiciones defensivas se encuentra entre los mejores cinco jugadores del equipo, con 4,1 segundos.

Futbolistas de Alajuelense hablan del presente del equipo

Antes del partido del domingo 6 de abril de Alajuelense contra Santos en el Estadio Alejandro Morera Soto, el propio futbolista respondió cuál es la clave de su rendimiento, sin importar la edad.

“La verdad que todo eso es porque estoy contento en el lugar en que estoy, de hacer lo que me gusta, le tengo mucha pasión al fútbol. Tengo muy buenos compañeros, eso ha ayudado mucho a que el nivel de todos, individualmente, esté bastante bien. Cuando uno está con buena gente alrededor, uno tiende a subir su rendimiento”, expresó Celso Borges.

Además, indicó que durante todos estos años de carrera también ha tenido la fortuna de trabajar con muy buenos cuerpos técnicos, que lo han ayudado muchísimo.

Celso Borges abraza a Mercedes Salas en un homenaje que Liga Deportiva Alajuelense hizo a su equipo femenino. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Está convencido de que cuando hay gente buena alrededor, provocan un efecto de hacer mejor al compañero, algo que él mismo ha experimentado.

Desde siempre, cuida mucho la parte del descanso, la alimentación y el trabajo extracancha día a día.

“Es que vivo para esto, o sea, vivo por esto, entonces trato de cuidar todos los detalles posibles para poder seguir bien en una edad en donde yo sé que todo cuenta. Igualmente, creo que en mi época de mis veintes y empezando mi carrera, siempre le di mucha importancia a esos detalles. Entonces, ahora más o menos es como recoger los frutos de hacer las cosas bien anteriormente”, apuntó.

El preparador físico de Alajuelense, Martinho do Prado, confirmó a La Nación que Celso Borges es el futbolista del equipo que alcanza un mayor recorrido en los juegos, el que tiene más juegos y más kilómetros desde que Alexandre Guimaraes y su cuerpo técnico asumieron las riendas del club.

Destacó que el 5 de la Liga no sale de ningún entrenamiento y que en los partidos puede llegar a correr hasta 11 kilómetros.

“Sumando todo es increíble los kilómetros que ha recorrido desde que llegamos aquí. De verdad que con casi 37 años, son datos muy buenos; con entrenamientos y juegos suma un montón de minutos y si se suma todo en un año, es muchísimo”, expresó Martinho do Prado.

Celso Borges pronto cumplirá 37 años y es uno de los futbolistas más destacados de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

¿Qué dice Miguel ‘Piojo’ Herrera sobre Celso Borges?

Hace un año, Celso Borges anunció su retiro de la Selección de Costa Rica. El jugador sentía que era el momento, porque ya ni siquiera era tomado en cuenta por quien estaba al frente de la Tricolor.

Desde entonces, las preguntas de la prensa sobre la Sele para el capitán de la Liga se volvieron recurrentes.

No se sabe si por la mente del Piojo Herrera pasa la idea de al menos sostener un diálogo con él.

“Si hay cosas que hablar o lo que fuera, no me malinterpreten, pero yo no voy a negar una llamada a ver cómo está la situación. Sin embargo, sí había tomado esa decisión desde un lugar de tranquilidad, de calma, sabiendo que fue una trayectoria muy linda”, mencionó Celso Borges en un artículo publicado por La Nación el 28 de enero.

Dichas palabras no dejan entrever si cambiaría de decisión o no. En ese momento, una de las repreguntas se le planteó que si Keylor Navas vuelve, por qué él no.

“De mi parte, yo la decisión la tomé hace un tiempo, pero todo lo que sea ayudar, porque siento que hay un grupo en la Selección, hay muchachos jóvenes haciéndolo muy bien, y en una Selección todos somos necesarios, pero cuando yo tomé esa decisión fue desde un lugar de tranquilidad, y eso es todo lo que puedo decir”, citó.

En esta semana, Miguel Herrera abrió espacio para atender a diferentes medios de comunicación y cuando acudió al programa 120 Minutos de Monumental recibió una pregunta específica sobre Celso Borges.

“No soy de la teoría del jugador que se retire o de descartar a un jugador y decir ese ya no viene. Creo que siempre hay que tener a todos en la mira y hay que tenerlos a todos en la cabeza, porque cuando lo necesitas no vas a decir que no; y sería importante buscarlo, pero hoy en día el recambio que hizo Gustavo (Alfaro) fue importantísimo, no queremos echar para atrás las cosas, al contrario, queremos avanzar”, aseguró Miguel Herrera.

Indicó que hoy cuenta con una Selección muy joven, con un promedio de 24 o 25 años y que los muchachos están haciendo bien las cosas.

“No estamos pensando en dar ese paso atrás. Al contrario, seguir avanzando con este cambio generacional. No voy a descartar a nadie, porque si el día de mañana se necesita tenerlos listos y presente. La decisión ha sido por los que han salido de la Selección, por lo que he escuchado, es de ellos, pero seguiremos trabajando y veremos qué pasa más adelante”, manifestó el Piojo.