Alajuelense convoca a asamblea para tomar decisión trascendental

El 31 de enero será un día clave para Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense convocó a sus asociados a una asamblea general ordinaria y extraordinaria que podría ser muy concurrida, pues quienes tienen voz y voto en la institución, tomarán una decisión trascendental.

No se trata de que esté en juego ningún cargo de la Junta Directiva, porque según los estatutos que rigen en la asociación, las elecciones en Alajuelense se efectúan en la asamblea que debe realizarse durante la primera quincena de junio.

Pero esta cita con los asociados del club resulta de interés colectivo, pues el nuevo estadio es uno de los temas por tratar y votar. Será ahí donde se conocerán todos los detalles del proyecto y luego vendrá la toma de decisiones.

Desde el mandato de Fernando Ocampo, Alajuelense tiene en mente construir un nuevo estadio; y en la gestión de Joseph Joseph, ese plan sigue en marcha. Sin embargo, el poder de decisión recae sobre los asociados del club, que tienen voz y voto.

Como ocurrió en aquella asamblea del 17 de julio de 2021 en el Centro de Convenciones, cuando en plena pandemia y apegándose a las directrices del Ministerio de Salud, el 85% de los votantes aprobó que Alajuelense avanzara con el proyecto de construir un nuevo estadio.

La Liga había firmado un acuerdo de intenciones para un terreno en Turrúcares, pero los dueños de esa propiedad cambiaron de opinión.

A raíz de eso, el club comunicó en enero de 2023 que debía buscar otras opciones, con características definidas y con acceso directo desde la ruta 27 o la ruta 1 para su nuevo estadio.

“Esta Junta Directiva, tal y como se vio en una asamblea de Liga Deportiva Alajuelense, está trabajando en llevarle una propuesta a la asamblea. Queremos presentarles el proyecto, el terreno y la ubicación del terreno.

”Un diseño preliminar del estadio, un costo, una propuesta para levantar el dinero y queremos que sean los dueños de la Liga, que son los asociados, los que decidan qué quieren hacer”, expresó Joseph Joseph en diciembre, luego de que el equipo masculino se coronó campeón nacional.

Liga Deportiva Alajuelense viene trabajando desde hace tiempo en su proyecto de tener un nuevo estadio. (JOHN DURAN/John Durán)

Y se acerca el día, porque la convocatoria oficial para la asamblea se publicó este miércoles 21 de enero en la página 18 de la edición impresa de La Nación.

Ahí se lee que la asamblea general ordinaria y extraordinaria se llevará a cabo el 31 de enero, con la primera convocatoria a las 8 a. m., y en caso de que no haya cuórum, empezaría una hora después.

En el anuncio se detallan los cuatro puntos a tratar en la asamblea ordinaria y extraordinaria de la Liga:

a) Presentación del informe del tesorero (Rigoberto Carvajal) cubriendo los siguientes puntos:

- Liquidación del presupuesto de la temporada anterior.

- Presentación y aprobación del proyecto de presupuesto para el ejercicio inmediato siguiente.

- Cualquier otro punto que a su juicio amerite informar y recomendar sobre el estado, marcha y perspectivas financieras de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense.

- Cualquier otro asunto que a su entero juicio considere.

b) Presentación del proyecto y plan maestro del nuevo estadio de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense.

c) Votación y aprobación sobre compra del bien inmueble y desarrollo del nuevo estadio de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense.

d) Proposiciones presentadas por los asociados, antes o durante la celebración de la asamblea.

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1ESIhXI2mczVgyBmPLWcEhLrJI-mVueB6/preview">Click para ver el PDF</a></p> Convocatoria.pdf En la página 18 de la edición impresa de 'La Nación' de este 21 de enero se publicó la convocatoria a asamblea en Liga Deportiva Alajuelense.

La cita será en el Gimnasio Multiusos Salvador Soto “Indio Buroy”, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Alajuelense recordó a aquellos asociados que tengan los requisitos para cambiar su estado a “activo” (tener dos años como socio) y así ejercer su derecho al voto, deben realizar el trámite correspondiente ante la Junta Directiva a más tardar el 26 de enero al mediodía, solicitando esa activación.

En el anuncio de la convocatoria se indica que los documentos objeto de discusión en la asamblea, podrán ser consultados por los asociados a partir del 28 de enero, en las oficinas administrativas del club.

De manera oficial, nadie en Alajuelense ha dicho dónde es que planean construir el nuevo estadio, si es que así lo deciden los asociados.

Sin embargo, La Nación sabe que ese terreno se encuentra en El Coyol de Alajuela, ubicado frente a la autopista Bernardo Soto, cerca de Dekra, y donde también se puede acceder por la ruta 27.

A inicios de noviembre, Joseph Joseph afirmó en Tigo Sports que su opinión es que ese nuevo estadio debería contar con una capacidad de 25.000 aficionados, aunque es uno de los temas que deben ver los asociados.

El jerarca dijo que muchas veces los aficionados tardan una hora desde el aeropuerto al Morera Soto; y que si se trasladan a otro punto con accesos más fluidos, podrían beneficiarse muchos.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.