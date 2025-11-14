Ahora el ‘Fantasma’ Figueroa quiere una ‘maldad’ de Nicaragua a Haití (Miguel ‘Piojo’ Herrera y Costa Rica lo agradecerían)

Marco Antonio Figueroa dice que Nicaragua irá a Curazao con la plena intención de vencer a Haití, algo que beneficiaría a la Selección de Costa Rica en el cierre de la eliminatoria.

Marco Antonio “Fantasma” Figueroa había dicho que le haría la maldad a Honduras y se salió con la suya, con el triunfo de Nicaragua (2-0) ante los catrachos; solo que la Selección de Costa Rica no lo aprovechó, al perder ante Haití en Curazao (1-0), en la penúltima jornada de la eliminatoria mundialista.

Sin nada que perder, pero con toda una experiencia por acumular, el controversial técnico de Nicaragua quiere ver a sus hombres con las botas puestas y dando guerra dentro de la cancha contra Haití, en el Estadio Ergilio Hato, en Curazao.

Esa es la nueva maldad que tiene en mente, algo que la Selección de Costa Rica le agradecería enormemente, siempre y cuando la Tricolor derrote a Honduras el próximo martes 18 de noviembre en el INS Estadio.

“Nosotros jugamos por Nicaragua, no jugamos por Costa Rica, ni por Honduras, ni por Haití. Ahora, si tenemos que hacerle la maldad a Haití...”, expresó Marco Antonio Figueroa en la rueda de prensa posterior al triunfo de Nicaragua contra la “H”.

Dijo que lógicamente, cada uno de los técnicos que está a cargo de la selección, en Costa Rica, Honduras y Haití, van a querer ganar.

“Todos queremos ganar, a veces se puede, a veces no, pero el esfuerzo y el sacrificio que los jugadores ponen tiene que ser rescatable”, citó.

Según él, esa fue una de las claves para ese triunfo de su equipo en Managua.

“Era un partido por orgullo, como les dije antes, netamente de los muchachos y ellos se dieron cuenta que pueden competir a niveles altos, porque en el primer tiempo Honduras no apareció, tuvimos la pelota y los contragolpes. Nicaragua pudo haber hecho dos (goles) más.

”Jugamos con el corazón y para dar la alegría a quienes vinieron a apoyar, no queremos terminar últimos por eso en Haití vamos a hacer lo mismo, la maldad”, recalcó.

En esa conferencia recordó al portero Miguel Rodríguez, a quien “despedazó” publicamente luego de la derrota de Nicaragua contra Costa Rica en La Sabana.

“Si pudiera volver al pasado y arreglar ese partido con Costa Rica, si yo meto a Alyer (López) a lo mejor no perdemos 4-1, pero eso ya pasó, hay que felicitarlo por el partido. Creo que el equipo, la Selección de Nicaragua dio una gran exhibición de fútbol y eso es lo que tiene que valorar y escribir”, destacó.

Sobre hacer la “maldad” a Haití, el “Fantasma” Figueroa dijo que depende de la recuperación de sus jugadores, pero que tiene claro que las revanchas siempre son cercanas y que él quiere sacarse una espinita con Haití.

“Cuando vinieron no estábamos en buen momento, queremos ir a hacer un partido digno, queremos ganarle a Haití, sabemos que va a ser muy difícil, a nosotros nos ganó Haití y después fue a Honduras y perdió. El desgaste que tienen los equipos acá no es fácil, a Honduras le va a costar en Costa Rica por el desgaste”, pronosticó.

Si Nicaragua derrota a Haití, ese resultado sería un volver a la vida para la Tricolor y llegar hasta el Mundial, siempre y cuando Miguel “Piojo” Herrera y sus hombres saquen los tres puntos en casa frente a Honduras.

Vea el grupo C en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf