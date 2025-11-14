Puro Deporte

Ahora el ‘Fantasma’ Figueroa quiere una ‘maldad’ de Nicaragua a Haití (Miguel ‘Piojo’ Herrera y Costa Rica lo agradecerían)

Marco Antonio ‘Fantasma’ Figueroa tiene una espinita pendiente y se la quiere sacar en la visita de Nicaragua a Haití

Por Fanny Tayver Marín
Marco Antonio Figueroa tecnico de Nicatagua
Marco Antonio Figueroa dice que Nicaragua irá a Curazao con la plena intención de vencer a Haití, algo que beneficiaría a la Selección de Costa Rica en el cierre de la eliminatoria. (Facebook Federacion de Nicaragua/Facebook Federacion de Nicaragua)







