A Joel Campbell nada ni nadie le quita la paz: ‘Todavía le puedo dar muchísimo a la Selección’

A Joel Campbell nada ni nadie le quita la paz, pero el futbolista de Liga Deportiva Alajuelense afronta una situación atípica en este momento y dependerá de él mismo que no ocurra más.

Son tiempos de Selección y Joel Campbell no entró en la convocatoria de Miguel Piojo Herrera para un repechaje contra Belice, en el que la Tricolor ya tiene su pase a la Copa Oro después de la goleada por 7-0 de visita; en una serie a la que le faltan goles, porque la Tricolor volverá a jugar este martes 25 de marzo, a las 7 p. m., en el Estadio Nacional.

Acababa de ser figura en la final del Torneo de Copa contra Puntarenas FC, al cobrar el penal con el que Alajuelense se dejó ese cetro, pero la pregunta sobre cómo tomó el no llamado a la Selección Nacional resultaba de carácter obligatorio.

LEA MÁS: La decisión extrema de Alajuelense de la que Joseph Joseph nunca se arrepentirá

“Tranquilo, es parte de... Estuve llamado trece años consecutivos y por una vez que no me llamen tampoco me puedo volver loco. Espero seguir trabajando y demostrar en la cancha que todavía tengo mucho por dar, y que yo amo a la Selección.

”Le he dado mucho a la Selección, como la Selección también me ha dado a mí. Entonces, hay que seguir trabajando, yo estoy tranquilo, le deseo lo mejor a los compañeros que están en el llamado y a seguir trabajando para pronto volver a la Selección”, respondió Joel Campbell.

Él mismo sabe lo que tiene que hacer para cautivar al Piojo y lo que hizo en los minutos que jugó el sábado pasado se vio mejoría, porque ayudó en el juego ofensivo de la Liga. Y la lógica dicta que el rendimiento marca un llamado a la Tricolor.

LEA MÁS: Fedefútbol exige imparcialidad a Concacaf

“Yo nunca a la Selección le voy a decir que no; tampoco porque no me llamen una vez voy a hacer una rabieta y renunciar, obviamente que no... Es solo seguir trabajando, esforzarme más. Y si no me toca, seguir deseándoles lo mejor a mis compañeros que están ahí, pero yo sé que todavía le puedo dar muchísimo a la Selección. Voy a esforzarme al máximo para estar ahí”, aseguró el 12 de Alajuelense.

Joel Campbell festejó el título del Torneo de Copa de Liga Deportiva Alajuelense con sus hijos Brianna, Jayden y Alaïa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En compañía de sus hijos Brianna, Jayden y Alaïa, mientras que su esposa Fernanda Mora veía todo muy de cerca, Joel Campbell daba declaraciones rodeado de un sinnúmero de periodistas.

Se veía contento por ese cetro del Torneo de Copa, pero también pronunció en varias ocasiones que todos en el equipo saben que el título que la afición más ansía es del campeonato nacional y que lo buscarán, pero que ese que acababan de obtener también tiene relevancia.

LEA MÁS: Alajuelense enfurece y condena imprudencia del presidente de Concacaf por Mundial de Clubes

Joel Campbell: ‘El torneo nacional es el que nos falta’

Manifestó que él simplemente disfruta del fútbol y que no se cansa de darle gracias a Dios por permitirle practicar el deporte que ama.

“Yo soy muy bendecido, soy muy feliz porque mis hijos me pueden ver, pueden disfrutar de todo esto y a seguir trabajando. Siempre un título es importante, más para esta institución que se lo merece, en la que todo torneo es importante.

”Y en todo torneo que la Liga participa tenemos que salir a ganarlo, es una obligación y el torneo nacional es el que nos falta para darle esa completa alegría a la afición que se lo merece”, recalcó.

Sobre ese penal que cobró ante el Puerto, dijo que la misión no era fácil, porque Leonel Moreira lo conoce muy bien, pero que esos retos a él le gustan, con presión y que disfruta ese momento de nerviosismo.

El semblante de Joel no reflejaba lo que dicen muchos, que no se ve feliz. Sobre eso, manifestó que él no puede ser responsable de lo que la gente quiera opinar.

No se cansó de decir que es demasiado feliz, porque ya solo el hecho de levantarse, caminar, ver, comer y estar rodeado de su gente, eso es síntoma de alegría.

LEA MÁS: ¡No especule más! Así marchan Alajuelense, Herediano y Saprissa en ranquin de FIFA del Mundial de Clubes 2025

Además, meditó que sería demasiado desagradecido con Dios si se pone triste por si juega o no juega, sabiendo que mucha gente la pasa mal.

”Yo soy feliz, yo sé que el fútbol tiene sus momentos buenos, regulares y malos y es parte de... Yo nunca me vuelvo loco, soy una persona con mucha inteligencia emocional y me tocó celebrar, así como otros días me ha tocado estar triste.

”Estoy contento, feliz, con muchísimas ganas, porque estoy joven. Me queda mucho por recorrer, por disfrutar, por darle alegrías a mi familia, que es la que se merece todo esto”, pronunció.

Joel Campbell también festejó con La Doce, la barra de Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/RPacheco)

Joel Campbell también dijo que se siente tranquilo, igual que hace una semana y que hace un mes, porque disfruta de este deporte al máximo y ama lo que hace.

“Le doy gracias a Dios por la afición que tenemos en la Liga y estoy sumamente agradecido con la institución, con todo lo que me dan y seguir trabajando, porque sé que la deuda está ahí, que es el torneo nacional. Vamos a intentar hacer todo lo posible para llegar a una final más e intentarla ganar”, citó.

Finalmente, Joel Campbell destacó que él siempre está tranquilo con su trabajo y que nunca ha desconfiado de la capacidad y del don que Dios le dio.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.