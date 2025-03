Los cinco hechos imperdibles que marcan a Alajuelense con su éxito en el Torneo de Copa

El bicampeonato de Liga Deportiva Alajuelense en el Torneo de Copa encierra muchas historias. En este artículo enumeramos cinco hechos adicionales al gesto que tuvo Alexandre Guimaraes con Leonel Moreira, ese portero a quien el técnico le dio las gracias públicamente y casi que hasta quería colgarle una medalla.

Dice el refrán que es de bien nacidos ser agradecidos. Guima recordó que si los rojinegros llegaron a la final de ese Torneo de Copa fue precisamente por aquella actuación soberbia del arquero en la semifinal contra Santos.

¿Recuerda qué sucedió esa noche del 9 de octubre en Guápiles? Lo puede repasar en este artículo de La Nación, titulado: “Alajuelense se impone en penales de infarto y está en la final del Torneo de Copa”.

Fue un desenlace de infarto para un partido que dejó la emoción para el final. Celso Borges anotó. Leonel Moreira le tapó el lanzamiento a Óscar Linton. Alejandro Barrientos se dejó el balón en el tiro de Diego Campos. Randy Chirino anotó. Creichel Pérez acertó. Juan Diego Madrigal marcó. También lo hizo Guillermo Villalobos.

Reyniel Perdomo convirtió, al igual que Alberto Toril y Jeremy Hernández. Venía la muerte súbita: Santiago van der Putten marcó y Leonel Moreira le tapó el disparo a Sebastián Vega.

“Se lo dije a Leo, nosotros estamos acá y pudimos jugar esta final y ganarla porque él también ayudó a que estuviéramos acá, ya que aquel partido allá en Guápiles, en la tanda de penales, nos ayudó”, exteriorizó Alexandre Guimaraes.

Después de rebobinar el casete, La Nación aterriza de nuevo en el presente y le describe otros cinco hechos muy significativos para la Liga al conseguir su nuevo título del Torneo de Copa, esta vez ante Puntarenas FC.

1. Fernando Piñar envía dedicatoria hasta el cielo

El lateral derecho Fernando Piñar se tomó una fotografía muy significativa para él, cargada de sentimiento. Con una mano sostenía el título del Torneo de Copa y con la otra señalaba al cielo.

“Uno más y sé que desde arriba estás conmigo”, apuntó el lateral derecho en una historia en su cuenta de Instagram. Fue una dedicatoria a la memoria su novia, quien murió hace dos meses.

Además, en declaraciones a everardoherrera.com, Fernando Piñar dijo: “Me hacen falta ahorita muchas cosas y en lo sentimental un poco difícil, pero contento por darle un triunfo y un título más a Liga Deportiva Alajuelense, todos los títulos cuentan y valen la pena para nosotros (...).

”Me ha costado mucho volver a mi nivel después de lo que pasó, pero he ido saliendo adelante, poco a poco con el grupo que me ha apoyado mucho y mi familia. Creo que ahorita no estoy al 100% y tengo que seguir trabajando para volver a mi nivel y voy a ir poco a poco para volver al máximo”.

Esta fue la historia publicada por Fernando Piñar en su cuenta de Instagram. (Instagram/Instagram)

2. Reconocimiento a Kevin Cabezas

Alexandre Guimaraes recordó que Kevin Cabezas fue uno de los futbolistas que iniciaron el camino del bicampeonato de la Liga en el Torneo de Copa. El mediocampista que ahora milita en la Liga de Ascenso con Sarchí fue titular en el pulso de cuartos de final contra Escorpiones de Belén.

Fue en ese encuentro donde sufrió la fractura de tibia y peroné, provocándole un dolor terrible que jamás había sentido. Una lesión que también le cambió todo, marcando inclusive el final de su etapa en la Liga, porque los tiempos de recuperación no coincidían con el torneo y Alajuelense decidió que después de que tuviera el alta médica y deportiva, no seguiría en el club.

En Liga Deportiva Alajuelense se acordaron de Kevin Cabezas en el festejo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Guillermo Villalobos también lo mencionó en FUTV: “Quería dedicarle este título a Kevin Cabezas, yo creo que en este torneo sufrió lastimosamente la lesión y le costó. Él fue una parte muy importante para nosotros”, destacó el aguerrido defensor.

El detalle no pasa desapercibido, porque marca solidaridad en el grupo y compañerismo.

3. Dosis de confianza para Joel Campbell

Cuando el VAR corrigió la primera decisión tomada por el árbitro Pablo Camacho y sancionó el penal que marcó el desenlace del Torneo de Copa, Celso Borges agarró la pelota y parecía que él sería el cobrador.

Joel Campbell festejó con La Doce la obtención del título del Torneo de Copa. (Rafael Pacheco Granados/RPacheco)

Sin embargo, el capitán de la Liga le entregó el balón a Joel Campbell, para que se encargara él. Era una manera de decirle al 12 rojinegro que confiaba en él, y que lo hiciera.

“Desde que llegó acá ha intentado dar lo mejor que él puede dar, y él mismo lo ha dicho. Hay partidos que se prestan y otros que no se prestan. En esta final específicamente nos ayudó mucho, y esperamos que ese aporte pueda seguir siendo en lo que falta del campeonato”, mencionó Alexandre Guimaraes sobre el papel de Joel Campbell.

4. Washigton Ortega responde en primera final

Atento y seguro, Washington Ortega dejó su portería en cero en la primera final que disputó con Liga Deportiva Alajuelense. Eso para el equipo resulta clave.

“Muy contento por mi primer título aquí, sobre todo para que festeje la gente que se lo merece. Puntarenas fue un equipo muy digno, ellos corren, meten y teníamos que estar a la altura porque somos un equipo grande, éramos los favoritos y teníamos que ganar”, destacó Washington Ortega.

Washington Ortega da confianza en el marco de Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Él quiere que esto sea el principio de muchas buenas cosas importantes para Alajuelense.

“Yo antes de venir sabía a dónde venía, las necesidades que tenía el grupo y contento por poder aportar y ayudar a mis compañeros. En este partido hubo muchos jóvenes que lo hicieron bien y a los de experiencia nos tocaba asumir la responsabilidad”, citó.

Además, Alexandre Guimaraes dijo: “Washington ha venido y está haciendo un trabajo descomunal, no solo dentro, sino fuera de la cancha, y estamos todos muy contentos con su aporte”.

5. Aarón Salazar y Jeison Lucumí consiguen primer cetro con Alajuelense

Desde la previa de este duelo, Aarón Salazar manifestó que se sentía muy entusiasmado por poder levantar su primer título con la Liga, algo que consiguió el sábado, en la final del Torneo de Copa.

“Ganar esto me llena de mucha ilusión, tenía varios años de no ganar un título y este es importante, refleja el trabajo de todos. Todos estamos preparados para jugar y eso eleva el nivel de todo el equipo”, comentó Aarón Salazar en FUTV.

Aarón Salazar jugó su primera final con la camisa de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Lo mismo ocurrió con el colombiano Jeison Lucumí, quien destacó: “Espero que sea el primero de muchos títulos más, es difícil, pero trabajamos para eso, para ganar títulos. Todos sabemos que el objetivo principal es la 31”.

