Alexandre Guimaraes evade la polémica sin olvidar el ruido estruendoso alrededor de Alajuelense

Alexandre Guimaraes disfrutó el momento al igual que sus jugadores y aficionados de Liga Deportiva Alajuelense. El equipo rojinegro acababa de ganar el Torneo de Copa, convirtiéndose en el tercer cetro que ganan los manudos en su gestión de un año, después de la Recopa y la Copa Centroamericana de Concacaf.

En la cancha del Estadio Nacional, el técnico rojinegro se tomó su tiempo, sin apuros de ningún tipo, como suele ser en él, para atender a los medios de comunicación.

Lo primero que aclaró es que ese título no es suyo como tal, sino que es de todo el grupo de trabajo, de los jugadores, y de la Junta Directiva, encabezada por Joseph Joseph, que los ha respaldado en absolutamente todo para poder siempre estar en finales y hacer todo por ganarlas.

“A veces gana, a veces pierde, lo importante es siempre estar ahí. Acá en mi cuerpo técnico, todo el staff ha ido contribuyendo para que la Liga esté siempre en las finales, y esta nos ha tocado ganarla, contra un contrincante que está haciendo las cosas muy bien”, expresó Alexandre Guimaraes.

Contó que eso se lo dijo directamente al técnico de los chuchequeros, César Alpízar, antes de empezar el partido; igual que al presidente de Puntarenas FC, Héctor Trejos. Guima consideró que el fútbol nacional necesita ese tipo de desempeños, como el que tiene el Puerto en la actualidad.

Ni siquiera quiso pronunciar palabra alguna sobre el ataque que hicieron Alpízar y Trejos contra Alajuelense cuando se acabó la final, acusando a la Liga de “antifútbol”. Su gesto de boca cerrada con respecto a eso fue un indicativo de que no se prestaría para la polémica.

Con respecto a cómo mejorar el Torneo de Copa, indicó que esta competición es válida por muchas situaciones, pero que no entraría a desmenuzar eso, porque particularmente tiene 30 años de ser entrenador, y ha sido testigo de que siempre se habla que después se hará una encerrona entre técnicos, Federación y Unafut para eso, pero que al final no pasa nada.

“Entonces, lo que yo pueda decir acá va a quedar en el aire, así es que mejor no lo digo”, mencionó Alexandre Guimaraes, quien recordó que el primer título que ganó como técnico fue precisamente en un Torneo de Copa, dirigiendo a Belén ante Cartaginés, en 1996.

Farbod Samadian, Isaac Badilla y Deylan Paz dejaron una buena impresión con Liga Deportiva Alajuelense en el Torneo de Copa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Casi 30 años después, otra vez conquistó el Torneo de Copa, algo que lo hace más especial para él, porque indicó que es como cuando se habla de que los goleadores anotan más en una liga que en otra.

“Los goles son muy difíciles de hacer en cualquier liga que vos jugués. Ganar un campeonato es muy difícil, cualquiera que sea el campeonato: Recopa, Copa, campeonato nacional, Copa Centroamericana, etcétera.

”Así que nosotros, en ese aspecto, simple, sencillamente, estamos felices porque el producto de un año que tenemos de estar acá, es evidente que se ve, ¿verdad?... El que no lo quiere ver, pues, ya no me toca a mí eso”, comentó.

El técnico de Alajuelense hasta bromeó

Después de eso, le formularon una consulta sobre cómo se encuentra el equipo en lo físico, y procedió a demostrar su buen humor en ese instante: “Físicamente no tengo la menor idea de lo que vayan a hacer, ni de cómo vayan a celebrar este campeonato. Así que yo los espero el lunes por la tarde y ahí veré cómo están físicamente”.

En cuanto a Jeison Lucumí, que salió lesionado, mencionó que aparentemente es una situación en el aductor, pero igual deben esperar a este lunes para que le hagan los chequeos respectivos.

Alexandre Guimaraes: ‘Siempre ganar torneos es importante’

Según Alexandre Guimaraes, este título de Copa implica un respiro, porque aunque nunca se navega en aguas tranquilas, por lo menos de aquí al jueves, el equipo lo hará sin grandes olas. Esa noche, recibirá a San Carlos en la Catedral.

“Siempre el ganar torneos es importante, ganar partidos es importante para lo que sigue. Ahora nosotros tenemos que cambiar el chip el lunes en la tarde y jugar al máximo de lo que podemos hacer para acumular los puntos necesarios para pelear el primer lugar, o clasificar, y pelear el campeonato”, subrayó.

El técnico de la Liga respondió a La Nación que vio muy bien a los jóvenes que tuvieron participación, y destacó que eso igualmente es producto de la coordinación que se está haciendo con Bryan Ruiz.

Porque su auxiliar también dirige la U-21 de la Liga y da algunas recomendaciones con aportes que cree necesarios sobre esos cachorros, en coordinación también con Juliano Fontana.

“Así que para nosotros no fue ninguna sorpresa el buen rendimiento que tuvieron esos muchachos que estuvieron”, destacó.

Guimaraes agregó que este cetro también le da la confianza a Alajuelense de saber que están haciendo las cosas bien.

“Nosotros, como cualquier equipo grande, cuando a veces no se gana, se quiere hacer un ruido demasiado estruendoso. Por lo menos nosotros, internamente, hemos seguido haciendo nuestro trabajo.

Joel Campbell disfrutó el momento con sus hijos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

”El hecho de que hayamos podido ganar nos da la convicción de que las cosas las podemos mejorar. Obviamente que sí, porque tenemos los jugadores para mejorarlo”, indicó.

También fue enfático en que en este último año, la Liga ha estado en todas las finales de lo que ha disputado. Y que esa es la línea correcta.

“Debemos seguir intentando y haremos todo para llegar a la próxima final del torneo local. También haremos todo por darle el título que toda la afición quiere”, citó.

Él mismo ansía esa estrella 31 de la Liga, pero está convencido de que su equipo se encuentra cerca.

“Para todo el mundo manudo, hicimos un semestre prácticamente perfecto, pero se nos quiso poner alguna zancadilla porque no pudimos ganar el torneo. Estuvimos a un gol de por lo menos llevar el partido a tiempos extra”, recordó.

A partir de eso, dijo que él evalúa el rendimiento. Y que desde que llegó a Alajuelense hace un año, han estado en todas esas finales.

“Eso nos dice que estamos haciendo el trabajo bien, quisiéramos poder ganarlo absolutamente todo, pero a veces eso no puede”, recalcó.

Un aficionado de Liga Deportiva Alajuelense quiso un recuerdo con Rashir Parkins. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

También sabe que a veces se le baja el tono a ese tipo de torneos, como el de Copa, o la misma Copa Centroamericana por la deuda pendiente con el título nacional.

“Por todo lo que he recorrido, sé que este título de Copa, por ejemplo, una parte importante en Colombia lo pondrá en los encabezados, porque cualquier título que un equipo grande gane tiene el mismo valor en términos de resultado”, citó.

Indicó que luego vendrá el análisis final, cuando termine el torneo, pero recalcó que en Alajuelense se sienten extremadamente orgullosos y satisfechos, aunque no conformes, con lo que han hecho hasta ahora.

