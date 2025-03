Presidente del Puntarenas F.C. explota contra Alajuelense tras final de Copa: ‘Es antifútbol’

Héctor Trejos, presidente del Puntarenas F.C., explotó contra Alajuelense luego de perder la final del Torneo de Copa ante los manudos (1-0). Para el timonel porteño, la propuesta de la Liga fue un “antifútbol”.

Trejos explicó por qué consideraba que la Liga había jugado de una manera inapropiada. “Estuvieron perdiendo tiempo, tiraron las bolas para allá para no hacer los saques de banda, se tiraron por todos lados y estuvieron perdiendo entre 30 y 40 segundos en cada lesión... Un equipo grande no hace eso”, mencionó.

“Nosotros venimos a jugar fútbol, no vio a nuestros jugadores en esto”, agregó.

Las palabras del jerarca encontraron eco en el entrenador naranja, César Alpízar, quien también reflexionó sobre la propuesta de su adversario.

“Queda un sinsabor, porque es interesante cómo una herramienta que era antifútbol... Ahora terminaron tirando la bola para arriba, perdiendo tiempo. Ahora sí es una herramienta. No me gustó que la Liga terminara así, porque es antifútbol. Nosotros intentamos proponer, me siento orgulloso de mi equipo”, añadió.

Los chuchequeros se refieron a la conferencia de prensa que dio Guimaraes a finales del 2024, cuando criticó a Herediano en las series finales al considerar que los rojiamarillos se dedicaron a perder tiempo después de sumar anotaciones.

“Nosotros tuvimos una primera parte con 27 minutos de tiempo efectivo, pero solo se repusieron 10, o sea, solamente 17 minutos de juego. Eso es un desastre. Después hablan de que no hay ritmo ni intensidad en el fútbol nacional, pero ¿cómo va a haber ritmo si un equipo, en una cancha buena, no le interesa jugar?”, dijo en aquel momento el técnico de Alajuelense.

Alexandre Guimaraes, técnico manudo, fue consultado luego del duelo sobre la opinión adversaria, pero él prefirió no dar comentarios. Simplemente se llevó la mano a la boca y realizó un movimiento que indicaba que cerraba su boca para no emitir más criterios.

Los últimos minutos del juego entre Alajuelense y Puntarenas fueron de dominio porteño, y Alajuelense apostó por un bloque alto, defendiendo con todo la ventaja que había adquirido luego de un lanzamiento desde el punto de penal ejecutado por Joel Campbell.