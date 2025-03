Belice vs. Costa Rica: La ‘Sele’ busca boleto a Copa Oro contra un rival en crisis

La Selección de Costa Rica visita a su similar de Belice este viernes 21 de marzo, en un partido que se disputará desde las 8 p. m. en el FFB Stadium, con las dos graderías totalmente llenas, porque se vendieron los 3.000 boletos. La orden de Miguel Piojo Herrera es ir en busca de muchos goles. Es el primer duelo de esta serie de Prelims (preliminares) de Concacaf, que son los repechajes para ir a la Copa Oro.

Se trata de una serie de ida y vuelta, que comienza en Belice y cerrará el martes 25 de marzo en el Estadio Nacional, en La Sabana. El ganador de este emparejamiento avanzará a la fase de grupos de la Copa Oro, que se disputará del 14 de junio al 6 de julio de 2025 en Canadá y principalmente en el oeste de Estados Unidos.

“El partido debe depender de lo que hagamos nosotros, no del rival. Por más fuerte que sea, si es fuerte debemos ver cómo respondemos en la parte defensiva. Pensamos en lo que vamos a hacer nosotros. Los juegos no se ganan hasta que no se juegan y vamos a Belice con la idea de ganar. En el papel parece que es un equipo accesible, pero hay que demostrarlo en la cancha”, expresó Miguel Herrera.

Manfred Ugalde sería de la partida en el duelo entre Belice y la Selección de Costa Rica.

No ir a la Copa Oro resultaría impensado e imperdonable para la Sele, que esta vez no presenta el regreso de Keylor Navas, como en algún momento se contempló. Lo que sí tiene la escuadra patria es talento, velocidad y sangre joven, con figuras como Alonso Martínez, Carlos Mora y Manfred Ugalde.

Pareciera que la Sele hoy cuenta con más jóvenes que experimentados, pero según el Piojo, esos muchachos ya tienen su camino recorrido. Y que eso tiene mérito cuando se pone en práctica ese recambio que Costa Rica inició desde hace tiempo.

“Aquí no pasa por quiénes son más grandes o más chicos. Son jugadores que he venido observando y tienen buena determinación. Los jóvenes que me mencionan son titulares en sus equipos, no son niños, son tipos maduros. La mayoría juega constantemente de titular o es el primer cambio, el primer revulsivo.

”Jeyland Mitchell, con 20 años, es el primer jugador con solidez que su técnico pone al hacer una variante. Ellos juegan y no necesitan ese apapacho, ya se los dio un técnico y se lo han ganado con su fútbol. Todos esos chiquillos ya crecieron”, argumentó Miguel Herrera.

Patrick Sequeira defenderá una vez más el marco de la Selección de Costa Rica.

Costa Rica se encuentra en Belice a un rival en crisis y convertido en un caos. Ya lo había adelantado Dylan Carvajal, el portero tico que milita en ese país con Verdes. Existen problemas en cuanto al pago de un dinero y posiblemente no todos los futbolistas lleguen al partido.

“Jugadores de la Selección Nacional de Belice silenciados por restricciones contractuales en medio de la controversia”, informó Breaking Belize News (BBN), medio de noticias en línea que brinda información de última hora sobre Belice, el Caribe y América Central.

Rubén Morales Iglesias, periodista que publicó la nota en BBN, destacó que en la escuadra de Belice existen tensiones sobre la libertad de los jugadores para hablar con los medios.

“Obligaciones contractuales impuestas por la Federación de Fútbol de Belice (FFB) prohíben a los jugadores dar declaraciones sin autorización previa. Violentar esta norma podría acarrear sanciones, incluyendo la suspensión de varios partidos con sus clubes, especialmente en la Liga Premier de Belice”, informó Morales y más detalles los encontrará en este artículo.

¿Dónde puedo ver el partido Belice vs. Costa Rica?

El partido entre Belice y Costa Rica podrá verse a través de la cadena internacional ESPN, que posee los derechos exclusivos del torneo. La transmisión será por ESPN 1. La transmisión también estará disponible en la aplicación Disney+.

Recuerde que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego aquí mismo podrá seguir las principales incidencias y que una vez concluido el encuentro, hallará el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido de la Sele en Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM) y Teletica Radio (91.5 FM).

¿Quiénes integran la Selección de Costa Rica en la misión repechaje?

Los porteros convocados por Miguel Herrera a la Selección de Costa Rica.

Los defensas convocados por Miguel Herrera a la Selección de Costa Rica.

Los volantes convocados por Miguel Herrera a la Selección de Costa Rica.

Los delanteros convocados por Miguel Herrera a la Selección de Costa Rica.

Fedefútbol anuncia el partido Belice vs. Costa Rica

La Selección de Costa Rica viajó en un chárter a Belice