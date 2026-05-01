Política

Yara Jiménez abre presidencia del Congreso con llamado al diálogo y al respeto entre fracciones

La nueva presidenta de la Asamblea Legislativa pidió dejar atrás las confrontaciones irrespetuosas, prometió promover acuerdos entre bancadas y aseguró que su gestión buscará dignificar el Parlamento con eficiencia, transparencia y debate de altura.

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Por Vanessa Loaiza N.
Elección y cambio de Directorio legislativo para el periodo 2026-2027
Yara Jiménez, abogada de 52 años, se convirtió en la quinta presidenta del Directorio legislativo en la historia del país. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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1 de mayoYara JiménezDirectorio legislativo
Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

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