Yara Jiménez abre presidencia del Congreso con llamado al diálogo y al respeto entre fracciones

Yara Jiménez, abogada de 52 años, se convirtió en la quinta presidenta del Directorio legislativo en la historia del país.

La nueva presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, inició este jueves 1.° de mayo su gestión al frente del Congreso con un llamado directo a los diputados para privilegiar el diálogo, el respeto y la construcción de acuerdos, en medio de un escenario político marcado por la mayoría oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Durante su primer discurso como jerarca del Directorio legislativo para el periodo 2026-2027, Jiménez insistió en la necesidad de dejar atrás las confrontaciones estériles y apostar por una dinámica parlamentaria centrada en el debate de altura y la búsqueda de soluciones concretas para el país.

“El debate es la esencia del parlamento, debe ser productivo y orientarse a encontrar las soluciones esperadas por los ciudadanos. Es ineludible dejar de lado las confrontaciones irrespetuosas”, afirmó ante el plenario.

La legisladora aseguró que el país exige un Congreso más eficiente y menos marcado por el enfrentamiento político, por lo que pidió evitar “desgastes en dinámicas que obstaculicen el avance legislativo”.

“El arte del diálogo productivo es una virtud que buscaremos arduamente y debe convertirse en nuestra principal herramienta de trabajo”, señaló.

Jiménez subrayó que la diplomacia parlamentaria no debe entenderse como un gesto simbólico, sino como una práctica para alcanzar entendimientos duraderos entre las distintas fracciones.

“Costa Rica requiere alianzas eficientes, basadas en el respeto mutuo, la escucha activa y la disposición genuina de ceder en favor del bien común”, manifestó.

En esa línea, asumió el compromiso de impulsar una relación más fluida entre las bancadas. “Me comprometo a promover un diálogo permanente entre las fracciones, a facilitar espacios de articulación política y a tomar decisiones basadas en nuestra Constitución Política y el ordenamiento jurídico costarricense”, dijo.

Jiménez también llamó a erradicar la imagen de improductividad legislativa que, a su juicio, ha acompañado al Congreso en los últimos años.

La cartaginesa, de 52 años, urgió “cambiar la visión que los costarricenses tienen de los debates cargados de revanchismos políticos y poco análisis sustancial”.

La nueva presidenta afirmó que el Parlamento debe recuperar legitimidad mediante la rendición de cuentas, la transparencia y la honestidad en la función pública, además de fortalecer la relación con los demás poderes del Estado.

“Dignifiquemos esta Asamblea Legislativa. Ejerzamos deliberaciones sustantivas, debates informados, con propuestas basadas en políticas públicas sólidas”, agregó.

Jiménez, abogada y notaria, se convirtió este 1.° de mayo en la quinta mujer en presidir el Directorio legislativo desde 1824 y la primera de este nuevo cuatrienio encabezado por la presidenta electa Laura Fernández.

Durante su intervención también destacó que la actual Asamblea cuenta con mayoría femenina, con 30 mujeres entre los 57 diputados electos.

Con 31 curules, el oficialismo logró elegir la totalidad del Directorio legislativo sin necesidad de negociar con las bancadas de oposición, rompiendo así con más de dos décadas de tradición multipartidista en la integración de la mesa principal del Congreso.