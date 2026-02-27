TSE termina escrutinio definitivo de diputaciones: estos son los resultados en tres provincias

El proceso de revisión incluyó la apertura de tulas, verificación de actas y cotejo de papeletas en presencia de fiscales partidarios y observadores acreditados.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) finalizó este viernes 27 de febrero el escrutinio definitivo de las papeletas para diputaciones, tras las elecciones nacionales celebradas el pasado 1.° de febrero.

Los magistrados, sus equipos técnicos y fiscales partidarios completaron la revisión de las 7.063 juntas receptoras de votos (JRV) de las elecciones legislativas habilitadas para estos comicios.

“La última de las juntas receptoras de votos de las elecciones legislativas, correspondiente a la provincia de Limón, se recontó a las 12:50 p. m.”, indicó el TSE.

Durante las sesiones de revisión no se registraron demandas de nulidad. Un equipo de aproximadamente 200 personas trabajó en la calificación de la documentación, en un proceso donde el organismo transmitió las sesiones diarias por su canal oficial de YouTube y habilitó las actas definitivas en su sitio web institucional.

El escrutinio definitivo consiste en verificar y calificar la documentación electoral de cada junta habilitada, con el fin de certificar los resultados oficiales. De acuerdo con el artículo 198 del Código Electoral, este proceso debe concluir dentro de los 60 días posteriores a la votación en el caso de la elección legislativa.

Por otro lado, en este proceso electoral se aplicó por primera vez la Ley para el fortalecimiento del reconteo electoral (n.° 10.590), vigente desde diciembre de 2024, la cual ordenó el reconteo total de las papeletas legislativas.

Lo que sigue tras el cierre del conteo

El TSE debe esperar ahora un plazo de tres días hábiles. Si en ese tiempo los partidos no presentan reclamos legales, se procederá con la declaratoria oficial de los 60 cargos de elección popular. La lista incluye la Presidencia, dos Vicepresidencias y las 57 curules de la Asamblea Legislativa para el período 2026-2030.

Las autoridades definirán próximamente la fecha para la entrega de credenciales. Con este acto formal, el país dará por concluido el proceso electoral nacional.

El escrutinio definitivo de las diputaciones duró nueve días. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Resultados por provincia

Según lo constatado por La Nación, hasta el momento, los resultados del escrutinio en tres provincias muestran una tendencia clara en la conformación del próximo Congreso:

San José (18 curules): El partido Pueblo Soberano (PPSO) obtuvo la mayor representación con 8 escaños, seguido por Liberación Nacional (PLN) con 5, el Frente Amplio (FA) con 3, y una curul para la Coalición Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana (PUSC) respectivamente.

El partido Pueblo Soberano (PPSO) obtuvo la mayor representación con 8 escaños, seguido por Liberación Nacional (PLN) con 5, el Frente Amplio (FA) con 3, y una curul para la Coalición Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana (PUSC) respectivamente. Alajuela (12 curules): Esta provincia sumó una plaza adicional debido al último censo. El reparto asigna 7 escaños al PPSO, 3 al PLN y 2 al FA.

Esta provincia sumó una plaza adicional debido al último censo. El reparto asigna 7 escaños al PPSO, 3 al PLN y 2 al FA. Cartago (6 curules): El PPSO captó casi la mitad de la representación con 3 escaños, seguido por el PLN con 2 y el FA con 1.

En cuanto al resto de provincias (Heredia, Limón, Puntarenas y Guanacaste), el Tribunal todavía no ha hecho públicas las actas definitivas.

Votos nulos

De los 2.494.611 votos emitidos en estas elecciones nacionales, un total de 27.264 fueron declarados nulos. Según explicó Gustavo Román, vocero del TSE, un voto se anula cuando no es posible determinar la voluntad del elector, ya sea por marcar múltiples casillas, usar documentación no auténtica, hacer público el voto o sufragar fuera del horario permitido.

Las marcas fuera de los espacios permitidos o el llenado total de la papeleta fueron las causas principales de nulidad en esta ocasión.