Política

TSE termina escrutinio definitivo de diputaciones: estos son los resultados en tres provincias

El conteo final confirmó la distribución de curules en tres provincias clave. Conozca los detalles.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Tribunal Supremo de Elecciones Escrutinio
El proceso de revisión incluyó la apertura de tulas, verificación de actas y cotejo de papeletas en presencia de fiscales partidarios y observadores acreditados. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Escrutinio definitivoTSE
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.