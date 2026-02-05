Política

Marcó la papeleta, pero no en la casilla: así se anulan miles de votos en el TSE

Marcas fuera de la casilla, en la bandera o en el rostro del candidato anulan miles de votos. Conozca cómo el TSE revisa los votos nulos durante el escrutinio definitivo.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Tribunal Supremo de Elecciones Escrutinio
TSE reporta más de 27.000 votos nulos según el último corte preliminar. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Votos nulosTSEElecciones 2026
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.