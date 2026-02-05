Marcó la papeleta, pero no en la casilla: así se anulan miles de votos en el TSE

Marcas en la bandera del partido, en el rostro del candidato o incluso en ambos elementos al mismo tiempo siguen siendo las principales causas de los votos nulos en las elecciones de este 1.º de febrero.

A estos errores se suman papeletas con casillas completamente coloreadas, así como aquellas con marcas en dos o incluso en las 20 casillas correspondientes a los aspirantes presidenciales.

Estas fueron las principales causas de votos nulos en las elecciones

Según el informe preliminar del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), actualizado al 2 de febrero, se contabilizan 27.264 votos nulos a nivel nacional.

Reiner Benavides, fiscal de la mesa 2, indicó que la jornada de escrutinio definitivo ha sido ordenada y tranquila. Sin embargo, explicó que una parte de los votos nulos responde a interpretaciones estrictas sobre la ubicación de la marca en la papeleta.

“Las situaciones que se han presentado más que todos con los nulos es porque algunos auxiliares o medios de mesa se han apegado a que la marca tiene que ser en la casilla del cuadro. Algunas marcas venían en la bandera, la cara del candidato y entonces por eso anulaban el voto”, detalló.

Durante la jornada de este 5 de febrero se constataron varios motivos de votos nulos en el escrutinio definitivo del TSE. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Revalidación de votos nulos

Benavides indicó que, ante estas situaciones, los votos son sometidos a procesos de revalidación en coordinación con el personal del TSE, fiscales y magistrados.

Por ejemplo, cuando una papeleta presenta una marca que se sale de la casilla, las personas encargadas del escrutinio pueden decidir enviarla a valoración del magistrado. También, los fiscales que observan el conteo manual de los votos también pueden solicitar que esa papeleta sea remitida para su análisis.

“El magistrado lo valora y da un criterio. Si uno incluso no está de acuerdo con el criterio que el magistrado tiene, uno puede solicitarle a él que lo circule entre los demás magistrados para que entre todos tomen un consenso de la decisión sobre el voto”, explicó Benavides.

De esa forma, se puede ratificar o revertir el criterio inicial, es decir, confirmar si el voto está nulo o no.

El conteo manual de votos para presidente se inició desde le martes pasado en el TSE. Las jornadas se extenderán durante dos o tres semanas. (Alonso Tenorio/Atenorio)

¿Cuándo un voto se considera nulo según la ley?

Según Gustavo Román, vocero del TSE, un voto es nulo cuando no se puede determinar la voluntad del elector, ya sea por marcar múltiples casillas, utilizar documentación no auténtica o votar fuera del horario permitido (después de las 6 p. m.).

“También cuando el voto se hace público es nulo”, explicó Román.

Esto confirma lo que indica el Artículo 194 del Código Electoral de Costa Rica, donde se establece son nulos los votos que presenten alguna de estas características:

Los emitidos en papeletas o medios que no cumplan los requisitos establecidos en este Código o en las normas reglamentarias del TSE.

Los recibidos fuera del tiempo y local determinados (es decir, votados antes o después del día/horario oficial o en un lugar distinto al asignado).

Los marcados a favor de dos o más partidos políticos.

Los emitidos en forma que revelen claramente la identidad del elector (por ejemplo, con firmas o marcas personales que permiten identificar quién votó).

Cuando no permitan establecer con certeza cuál fue la voluntad del votante.

Cuando se hagan públicos en los términos establecidos (mostrar o divulgar la papeleta marcada puede llevar a declarar el voto nulo).

Cuando sean retenidos y anulados por haberse vencido el tiempo para votar.

En Tribunal Supremo de Elecciones inició el conteo manual de votos el pasado martes. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

En cuanto a la cantidad de votos nulos por mesa en la jornada de este 5 de febrero, Benavides señaló que el comportamiento ha sido variable.

“Hay mesas en las que si viene cantidad de uno, dos nulos o incluso cero o incluso blancos y hay mesas muy específicas donde los nulos se van a 27 o 22”, concluyó.

¿Cuánto durará el escrutinio definitivo?

El escrutinio definitivo o conteo manual de votos de las 7.154 juntas receptoras de votos (JRV) inició este martes 3 de febrero y se extenderá por varias semanas.

El proceso tardará de dos a tres semanas para la fórmula presidencial y luego un periodo similar para las diputaciones.

En total, el escrutinio se realiza en cinco mesas, cada una encabezada por un magistrado, las cuales se rotan en cada sesión. En este proceso participan cinco magistrados propietarios y cuatro magistrados suplentes.

Cada mesa cuenta con 20 funcionarios electorales y fiscales partidarios previamente acreditados. Durante el proceso, se abren las tulas y se verifican los sobres de votos válidos, blancos y nulos. También se contabilizan las papeletas sobrantes, que este año representan el 30,92% de abstencionismo.

Las sesiones se realizarán de lunes a viernes en dos turnos: de 8 a. m. a 12 p. m. y de 1:30 p. m. a 5:30 p. m. y se transmiten en vivo por el canal de YouTube (TSECostaRica). Además, los resultados diarios se publican en el sitio web oficial del TSE.