Estos son los errores que generaron más de 27.000 votos nulos en las elecciones 2026

Inició el conteo manual de votos en el TSE. De los más de 2,4 millones de votos emitidos, 27.264 resultaron nulos. Vea los motivos.

Por Yucsiany Salazar
Tribunal Supremo de Elecciones Escrutinio
Magistrados y funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) inician este martes el escrutinio definitivo de los votos. El proceso de conteo manual para presidencia y diputaciones se extenderá durante las próximas semanas. (Alonso Tenorio/Atenorio)







