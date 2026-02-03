Estos son los errores que generaron más de 27.000 votos nulos en las elecciones 2026

Magistrados y funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) inician este martes el escrutinio definitivo de los votos. El proceso de conteo manual para presidencia y diputaciones se extenderá durante las próximas semanas.

Este martes 3 de febrero inició el conteo manual de votos de las 7.154 juntas receptoras de votos (JRV) en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“Lo que falta es el cierre de esta etapa y la declaratoria de las elecciones. Luego entra el proceso de revisión del financiamiento partidario, un trámite que toma muchísimo más tiempo que el cierre de la elección”, explicó Eugenia Zamora, magistrada presidenta del TSE.

Casos curiosos de votos nulos

De acuerdo con los resultados preliminares, de los 2.494.611 votos emitidos, un total de 27.264 fueron nulos.

Según Gustavo Román, vocero del TSE, un voto es nulo cuando no se puede determinar la voluntad del elector, ya sea por marcar múltiples casillas, utilizar documentación no auténtica o votar fuera del horario permitido (después de las 6:00 p.m.).

“También cuando el voto se hace público es nulo”, explicó Román.

Más de 27.000 votos fueron nulos. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En esta jornada, se constató que gran parte de estos votos presentaban dos o más casillas marcadas con una equis en la papeleta presidencial. Incluso, hay papeletas con las 20 casillas de los candidatos marcadas.

Papeletas con marcas en dos o en todas las casillas de los candidatos presidenciales forman parte de los más de 27.000 votos nulos de las elecciones nacionales.

El proceso del conteo de votos

Cinco mesas, lideradas por cada magistrado, realizarán el conteo manual. El proceso tardará de dos a tres semanas para la fórmula presidencial y un periodo similar para las diputaciones. Las mesas están integradas por:

Mesa 1: magistrada y presidenta Eugenia Zamora

Mesa 2: magistrado vicepresidente Max Esquivel

Mesa 3: magistrada Zetty Bou

Mesa 4: magistrada Luz Retana

Mesa 5: magistrado Héctor Fernández

Cada grupo cuenta con 20 funcionarios electorales y fiscales partidarios previamente acreditados. Durante el proceso, se abren las tulas y se verifican los sobres de votos válidos, blancos y nulos. También se contabilizan las papeletas sobrantes, que este año representan el 30,92% de abstencionismo.

Según los resultados preliminares del TSE, este año hubo 30.92% de abstencionismo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El TSE detalló que el escrutinio definitivo es una revisión exhaustiva que incluye la apertura de cada saco para examinar la documentación. En caso de discrepancias en el conteo manual, se utiliza una máquina contadora bajo supervisión de los funcionarios electorales.

Las sesiones se realizarán de lunes a viernes en dos turnos: de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 1:30 p. m. a 5:30 p. m. (el inicio de este martes se retrasó a las 9:00 a. m. por capacitación). Si es necesario, la magistratura sesionará los sábados.

Cinco mesas, una por magistrado, son las encargadas del conteo de votos durante las próximas semanas. (Alonso Tenorio/Atenorio)

¿Cuándo procede el recuento total de las papeletas presidenciales?

En la elección presidencial, el recuento total de una JRV ocurre si:

Existen apelaciones o demandas de nulidad admisibles. Los resultados son inconsistentemente manifiestos o hay errores materiales en las actas. No estuvieron presentes al menos tres miembros de mesa, salvo en el caso en que estando dos de ellos se encuentren acompañados del auxiliar electoral y así conste en el padrón registro, independientemente de si fungen o no como integrantes de la junta receptora de votos. El padrón de registro se extravió o no fue utilizado.

Este año, por primera vez, se recontará la totalidad de los votos para la elección de diputaciones. Esto responde a la Ley n.° 10.590, denominada “Ley para el fortalecimiento del reconteo electoral”, publicada en La Gaceta el 3 de diciembre de 2024, como una garantía adicional de transparencia.

Por el momento faltan la llegada de las tulas de Isla del Coco, zonas indígenas y las del extranjero. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Según el TSE, han recibido 7.048 tulas; no obstante, aún faltan las provenientes de la Isla del Coco y zonas indígenas debido a condiciones climáticas que impiden el vuelo de helicópteros, así como las juntas en el extranjero.

Costa Rica es el único país de la región que realiza este escrutinio definitivo con apertura de tulas. Las sesiones se transmiten en vivo por el canal de YouTube (TSECostaRica) y los resultados diarios se publican en el sitio web oficial.