Elecciones 2026: Vea cuál partido ganó en su cantón y qué porcentaje obtuvo cada candidato

La participación en las elecciones del pasado domingo fue del 69%, la más alta desde el 2014. Foto:

La presidenta electa, Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), ganó en 63 de los 84 cantones, tras obtener el 48,3% de los 2.454.815 votos válidos que se recibieron en las urnas el domingo.

Su triunfo fue contundente en todo el país, y arrollador fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), donde en algunos cantones contabilizó hasta el 70% de los sufragios.

En los otros 21 cantones, mayoritariamente de la GAM, el triunfador fue Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN).

En la siguiente tabla puede consultar cuál partido obtuvo el mayor porcentaje de votos en su cantón. Y si quiere ver los datos más detallados y segregados tanto por cantón, como por distrito e incluso, en su mesa de votación, puede acceder a este especial gráfico interactivo de La Nación.

El corte utilizado para este artículo fue divulgado por el TSE a las 12 p. m. de este lunes 2 de febrero. Estos datos contemplan 6.930 mesas escrutadas, es decir, el 96,87% del total de las juntas receptoras de votos. Únicamente se tomaron en cuenta los votos emitidos en el país.