TSE concluye escrutinio para la Presidencia e iniciará con el conteo de votos para la Asamblea Legislativa

El TSE finalizó el escrutinio de las papeletas presidenciales, aunque todavía está pendiente la revisión del material electoral usado en el extranjero.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) iniciará el próximo lunes el escrutinio definitivo del material electoral correspondiente a las elecciones legislativas, luego de concluir la revisión de las papeletas presidenciales de las juntas receptoras de votos (JRV) instaladas en territorio nacional.

El conteo de la elección de diputaciones comenzará el 16 de febrero a las 8 a. m. e incluirá la revisión de la documentación electoral de 7.063 JRV, proceso que arrancará por la provincia de San José. Las 91 juntas habilitadas en el extranjero no utilizaron papeleta legislativa, por lo que no forman parte de esta etapa del escrutinio.

Se trata de un recuento total de las papeletas de diputados. Así lo definió el TSE en junio de 2025, como respuesta a una reforma al Código Electoral aprobada por la Asamblea Legislativa, que introduce un nuevo mecanismo para determinar si procede el recuento de votos en la elección de diputados.

El TSE desestimó su aplicación por considerarla inviable y, en su lugar, resolvió que lo procedente es contar la totalidad de los votos. Este procedimiento es el mismo que se venía aplicando en el país hasta el 2009, cuando entró en vigor el actual Código Electoral.

Papeletas del extranjero están pendientes

El proceso de revisión se hizo de forma pública y se mantendrá de esa forma, además de contar con la presencia de los fiscales de los partidos políticos que participaron en la contienda. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En paralelo, el organismo electoral aún tiene pendiente revisar las papeletas presidenciales emitidas en el exterior, correspondientes a las juntas ubicadas en 49 consulados distribuidos en 42 países, una vez que el material electoral proveniente de Cuba llegue al país.

El escrutinio definitivo consiste en la verificación y calificación de la documentación electoral de cada junta habilitada —7.154 en total para este proceso— con el fin de certificar los resultados oficiales. Al igual que ocurrió durante la revisión de la elección presidencial, las sesiones contarán con la presencia de fiscales acreditados por los partidos políticos.

Durante la etapa anterior del escrutinio, centrada en la elección presidencial, el TSE recibió una única demanda de nulidad, presentada por un ciudadano, la cual ya fue resuelta. Según datos del tribunal, cerca de 200 personas participaron en las sesiones de conteo, que además fueron transmitidas de forma diaria por el canal institucional en YouTube y cuyos resultados y actas están disponibles en el sitio web del organismo electoral.

De acuerdo con el artículo 198 del Código Electoral, el escrutinio debe concluir dentro de los 60 días posteriores a la votación en el caso de la elección legislativa. Una vez finalizado el proceso, el TSE procederá con las declaratorias oficiales de elección de los cargos para el periodo 2026-2030, que incluyen la Presidencia y las dos Vicepresidencias de la República, así como las 57 diputaciones de la Asamblea Legislativa.