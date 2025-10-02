Política

TSE recibe denuncia contra Rodrigo Chaves, Pilar Cisneros y Mary Munive por presunta beligerancia política debido a la campaña ‘Cayó la mordaza’

Abogado Giovanni Delgado interpuso la denuncia por la utilización de recursos públicos para tales fines, en la que también figura el asesor de Casa Presidencial, Eduardo Mora

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Cayó la mordaza
Rodrigo Chaves, Pilar Cisneros y Mary Munive fueron demandados por supuesta beligerancia política (La Nación/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TSERodrigo ChavesPilar CisnerosMary MuniveCayó la mordazaBeligerancia políticaElecciones 2026
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.