Política

TSE estudia amparo de la activista Mia Fink contra Laura Fernández por bloquearla en redes

Tribunal dio dos días a la candidata oficialista para pronunciarse

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Mia Fink, joven activista de 19 años, afirma que fue bloqueada por la cuenta oficial en Instagram de Laura Fernández, candidata presidencial del PPSO.
Mia Fink, joven activista de 19 años, afirma que fue bloqueada por la cuenta oficial en Instagram de Laura Fernández, candidata presidencial del PPSO. (La Nación/Diseño Canva/Diseño Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezTSEMia FinkElecciones 2026
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.