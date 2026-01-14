TSE estudia amparo de la activista Mia Fink contra Laura Fernández por bloquearla en redes

Mia Fink, joven activista de 19 años, afirma que fue bloqueada por la cuenta oficial en Instagram de Laura Fernández, candidata presidencial del PPSO.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) admitió para estudio un recurso de amparo electoral interpuesto por la activista Mia Fink contra la candidata oficialista, Laura Fernández, por bloquearla en sus redes sociales.

El órgano electoral solicitó a la candidata referirse a los hechos en un plazo de tres días.

¿Qué fue lo que sucedió?

La activista, de 19 años, publicó mensajes críticos tras la decisión de Fernández de no participar en diversos debates de cara a las elecciones del próximo 1.° de febrero.

Fink relató a La Nación que instó a la candidata a “darle la cara al pueblo”, para que la gente pueda escuchar su criterio. Según indicó, etiquetó a la postulante en dichas publicaciones con el fin de que le llegara el contenido. Posteriormente, fue bloqueada.

Una vez que el caso trascendió, otros usuarios en redes sociales denunciaron bloqueos similares o la eliminación de comentarios críticos.

Fink aseguró que tras hacer público el bloqueo, le dejó de aparecer, del todo, la cuenta en Instagram de Fernández. (Cortesía Mia Fink/La Nación/Cortesía Mia Fink)

La petición de Fink

Según el escrito, Fink solicitó que se le ordene a Fernández cumplir con las siguientes acciones como parte del proceso:

Desbloquear a Fink de sus perfiles digitales.

a Fink de sus perfiles digitales. Abstenerse de repetir las conductas señaladas en el recurso.

de repetir las conductas señaladas en el recurso. Pronunciarse formalmente sobre los hechos planteados en el amparo.

La disposición del TSE

En la resolución, el TSE fundamentó la admisión del caso bajo los siguientes criterios:

La recurrida es funcionaria pública, pues, si bien se encuentra con un permiso sin goce de salario sobre su plaza en propiedad del Ministerio de Planificación, esa licencia no rompe la relación laboral.

La señora Fernández Delgado es figura pública y candidata a la Presidencia de la República por el PPSO.

La recurrida administra y utiliza activamente una cuenta pública en la red social Instagram, identificada como @laura_fernandez_delgado, la cual se encuentra configurada como perfil público y es accesible a cualquier persona.

La señora Fernández Delgado publica, en el citado perfil, “posiciones políticas y programáticas, contenidos relacionados con asuntos de interés público nacional, mensajes dirigidos a la ciudadanía en general, material claramente vinculado a su aspiración electoral y a su proyección política.

Sobre el bloqueo, Mia Fink argumentó:

Que entre diciembre del 2025 y enero del 2026, realizó consultas y comentarios críticos en sus redes sociales relacionados con la señora Fernández Delgado y con el PPSO, “sin utilizar lenguaje ofensivo, injurioso ni violento.”

La recurrente también alega que fue bloqueada “de manera total de la cuenta de Instagram de la recurrida”, lo cual le impide “acceder a sus publicaciones, conocer información de interés público difundida por ese medio, participar en el debate político generado en ese espacio digital.

Que “ese bloqueo no fue motivado, notificado ni justificado, y no responde a la protección de derechos de terceros, sino exclusivamente a la intolerancia frente a la crítica política”. La recurrente considera transgredidos, en esencia, los derechos de libertad de expresión y de acceso a la información.

Un caso similar con una periodista

Además del caso de Fink, la periodista y creadora de contenido Johanna Villalobos denunció que la candidata o su equipo restringieron su cuenta y borraron un comentario en Instagram.

“Si la crítica le molesta en Instagram, la rendición de cuentas, ¿cómo va a ser?”, cuestionó Villalobos por medio de una historia en esa red social.

La periodista Johanna Villalobos expuso que su comentario fue borrado de la cuenta de Laura Fernández. Asegura que esta es la segunda vez que ocurre. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

En declaraciones a este medio, Villalobos afirmó que su comentario —que acumulaba 1.500 ‘likes’ antes de ser borrado— cuestionaba precisamente el bloqueo a otros ciudadanos.

“Lo de Mia me parece aún peor porque la bloquearon, a mí no llegaron a bloquearme tal vez porque estoy acostumbrada a ‘hacerles desastres’ y a sacar noticias de ella”, comentó la creadora de contenido, quien afirma que esta es la segunda vez que le borran un comentario en la cuenta de Laura Fernández.

Participación limitada en debates

Laura Fernández, quien se presenta como la continuidad de la gestión de Rodrigo Chaves, anunció que solo asistirá a cuatro debates.

El pasado domingo 11 de enero, durante el encuentro organizado por el TSE, la candidata recibió fuertes críticas de sus contendientes y, según verificaciones de datos, realizó cinco afirmaciones incorrectas durante sus intervenciones.

Sus próximas participaciones confirmadas son en los espacios de Trivisión, Radio Columbia y Monumental-Repretel.