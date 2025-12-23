Política

TSE advierte que Sinart habría violado prohibición legal de difundir propaganda política

Tribunal Supremo de Elecciones rechazó amparo electoral contra jerarcas por difusión de video de candidata Laura Fernández, pero hizo una advertencia a la Auditoría Interna del Sinart

Por Aarón Sequeira
Sinart deberá eliminar de redes sociales video propagandístico de Laura Fernández
El TSE ordenó al Sinart eliminar de redes sociales video propagandístico de Laura Fernández, cinco días después de que se publicó. (Captura de pantalla/La Nación)







