Trabajadores del Sinart se oponen a convertirse en un instrumento ‘progobierno’

La seccional del Anep en el Sinart dice que acciones tomadas por esa institución los "encasilla como un medio parcializado.

Los trabajadores de la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) manifestaron su rechazo a que el medio se convierta en un instrumento “progobierno”.

“Los trabajadores del Sinart manifestamos que no compartimos jamás que el Sinart se vuelva un medio progobierno sin importar quien sea la persona que ocupe el cargo de presidente de la República", dice la carta dirigida a la presidenta del sistema de medios público, Esmirna Sánchez Salmerón.

La seccional sindical aseguró que cualquier intento de parcialización afectaría la imagen del Sinart ante la opinión pública y señalaría injustamente a todo el personal como servil del gobierno de turno.

“A lo interno, tenemos muy claro que las personas trabajadoras de la institución, en principio de obediencia, nos vemos a veces en la obligación de acatar lineamientos en los que podríamos no estar de acuerdo. Es nuestro deseo dejar claro, ante su persona (presidenta del Sinart) y ante la opinión pública, que los trabajadores del SINART no somos parciales de un partido o del gobierno”, dice la carta, con fecha del 29 de octubre.

El comunicado cuestionó el video de propaganda política, publicado en las redes sociales del Sinart, de la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó cautelarmente eliminar el video, tras un amparo electoral interpuesto por un trabajador de esa institución.

“Este tipo de acciones (video publicado sobre Laura Fernández) deja muy mal parado al Sinart ante la opinión pública, que de oficio nos encasilla como un medio parcializado y ‘rodriguista’, y de paso incluye a todas las personas trabajadoras de la institución como serviles del gobierno de turno“, reprochan los trabajadores.

“El Sinart debe cumplir su papel en pro de la cultura, la educación y la información imparcial”, subrayan en la misiva. Además, recalcan que, aunque cada trabajador tiene libertad de elección política, esto no otorga color político a la institución.

El sindicato hizo un llamado a que el proceso electoral sea limpio y transparente, y que los ciudadanos puedan elegir con libertad, sin que el Sinart sea percibido como parcializado.