Trabajadores del Sinart se oponen a convertirse en un instrumento ‘progobierno’

Envían carta a la presidenta del Sinart, Esmirna Sánchez Salmerón

Por Sebastián Sánchez
La seccional del Anep en el Sinart dice que acciones tomadas por esa institución los "encasilla como un medio parcializado. (La Nación/s)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

