Sinart pide a TSE aclarar límites de cobertura de actos de gobierno durante veda electoral

El TSE recordó al Sinart que no puede transmitir conferencias de prensa del presidente Rodrigo Chaves, por considerarlas actos de promoción del Poder Ejecutivo.

El Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) solicitó este viernes al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aclarar los alcances de la veda electoral en la cobertura de ese medio sobre las actividades del gobierno.

Dicha entidad presentó una gestión de aclaración y adición, luego de que el órgano electoral emitiera el pasado 3 de octubre una resolución que estipula restricciones al Sinart para cubrir ruedas de prensa del mandatario.

Esa primera resolución respondió a una consulta de la directora del Sinart, Hellen Zúñiga Brenes.

En la resolución, dada a conocer ayer, el TSE señala que transmitir las conferencias de prensa del presidente Rodrigo Chaves resulta incompatible con el artículo 142 del Código Electoral, al “desnaturalizar el carácter informativo del noticiero Trece Noticias” y de sus demás espacios,“dedicándolos a difundir actos en los que se exaltan logros del Poder Ejecutivo”.

Ahora, el Sistema pide una “interpretación complementaria” que los oriente sobre “cómo mantener la cobertura informativa de actividades gubernamentales, conferencias de prensa, rendiciones de cuentas y entrevistas periodísticas, sin vulnerar la normativa electoral ni desnaturalizar el carácter periodístico del Sinart”.

El medio estatal dijo ser respetuoso de la autoridad y resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones, pero adujo que con su nueva gestión busca “fortalecer la seguridad jurídica y operativa” de sus noticieros y demás espacios informativos durante el actual proceso electoral.

¿Qué le dijo el TSE al Sinart?

El TSE indicó al Sinart que es válido que durante fragmentos del noticiero transmitan en formato pregrabado o briden cobertura directa a temas presentados en las conferencias de prensa o inauguraciones de obras públicas del gobierno.

Podrán transmitir también fragmentos “en los eventos a los que el presidente de la República o sus ministros ejerzan funciones propias de su cargo”. No obstante, el Tribunal enfatizó en que estos espacios “no podrán dedicarse de manera exclusiva a la comunicación de estos temas”.

También indicó que los medios del Sinart pueden realizar entrevistas a las autoridades del gobierno, siempre que no infrinjan lo dispuesto en el artículo 142 del Código Electoral y en la resolución n.° 4525-E8-2017.

El Tribunal aclaró que estas entrevistas no deben convertirse en un espacio permanente o reiterado sin justificación periodística, pues podrían perder su carácter informativo y adquirir un tono propagandístico.

“Su incumplimiento hará incurrir a los funcionarios responsables en el ilícito de beligerancia política y en el delito de desobediencia”, enfatizó.