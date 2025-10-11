Sucesos

Sinart pide a TSE aclarar límites de cobertura de actos de gobierno durante veda electoral

Solicitud del Sinart se da tras resolución del Tribunal que le prohíbe transmitir conferencias de prensa del presidente Rodrigo Chaves

Por Sebastián Sánchez
Sinart
El TSE recordó al Sinart que no puede transmitir conferencias de prensa del presidente Rodrigo Chaves, por considerarlas actos de promoción del Poder Ejecutivo. (La Nación/s)







TSESinartveda electoral
Sebastián Sánchez

