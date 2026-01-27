Política

TSE advierte a votantes: estas prácticas pueden anular su voto el 1.° de febrero

El Tribunal recordó que el voto es secreto y explicó cuáles acciones durante el sufragio pueden provocar la anulación de la papeleta

Por Cristian Mora
Archivo LN
El Tribunal Supremo de Elecciones recordó que prácticas como mostrar la papeleta o tomar fotografías durante el sufragio pueden provocar la anulación del voto en las elecciones del 1.° de febrero.







