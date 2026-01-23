Elecciones 2026: ¿Cómo se transmitirán los resultados de las votaciones? TSE explica

Las elecciones se llevarán a cabo este 1.° de febrero de 6 a. m. a 6 p. m.

Este 1.° de febrero, 3.731.788 costarricenses (67.270 en el extranjero) tendrán la posibilidad de elegir presidente, vicepresidentes y diputados en las elecciones 2026.

Los primeros resultados provisionales se darán a conocer ese mismo día a las 8:45 p. m. Esto incluye información de 7.154 juntas receptoras de votos (JRV) en 2.103 centros de votación. En estas destacan las de 49 consulados en 42 países.

¿Cómo se darán a conocer los resultados? El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio los detalles la mañana de este viernes.

Xenia Guerrero Arias, directora general de estrategia tecnológica del TSE, manifestó que esto es un trabajo conjunto con otras dos instituciones: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Radiográfica Costarricense (Racsa).

Logística de transmisión de resultados electorales

Guerrero indicó que habrá dos formas en las que se recibirán los datos electorales:

Dispositivos móviles. Esta tecnología se utilizará en el 62% de las JRV (4.422). El TSE destinó a 450 funcionarios para transmitir mediante un app privada instalada en sus teléfonos inteligentes. El software de transmisión fue creado por el TSE.

Guerrero explicó que esta tecnología se usará en los centros de votación con más urnas.

Centro de llamadas. Los encargados de transmisión se comunicacarán con uno de los 150 operadores en los centros de llamadas. Habrá tres centros de llamadas: uno en el TSE, otro en Racsa y otro en el ICE.

Una vez que se tengan estos datos se procesarán para llevarlos a la población.

Transmisión desde el extranjero

El TSE dio a conocer la mañana de este viernes el proceso de transmisión de datos. Gerardo Abarca, director del Registro, Eugenia Zamora, presidenta del TSE y Xenia Guerrero, directora de estrategia tecnológica del TSE, brindaron la información. (TSE/TSE)

Cada centro de votación en el extranjero tendrá un horario de 9 a. m. a 7 p. m. El primer centro en cerrar está en Australia y lo hará el 1.° de febrero a las 2 a. m. hora de Costa Rica, es decir antes que abran las urnas en territorio nacional. El último en cerrar estará Los Ángeles, Estados Unidos, a las 9 p. m., hora de Costa Rica.

Cada uno de los centros en el extranjero se comunicará vía telefónica con el TSE. Un funcionario electoral recibirá la llamada, anotará el resultado y trasladará la información a la encargada de transmisión de datos. Para ello tienen un horario de 6 a. m. del 1.° de febrero hasta las 12 p. m. del 2 de febrero hora local.

Comunicación de los resultados

Los primeros resultados preliminares se darán en una sesión solemne a partir de las 8:45 p. m. del domingo del 1.° de febrero.

Esa información se actualizará cada 15 minutos hasta las 10 p. m. Después de esa hora la periodicidad de las actualizaciones cambiará según el flujo de información.

Los costarricenses podrán acceder a las actualizaciones por estos medios:

Sitio web del TSE. A través del sitio www.tse.go.cr, se podrá ver información de forma interactiva. Habrá gráficos según diferentes criterios de búsqueda.

App móvil. La aplicación gratuita #VotanteInformadoCR dará a conocer los datos.

Redes sociales del TSE. Específicamente en Facebook, X (anteriormente Twitter) y YouTube.

Además, La Nación tendrá un especial donde usted podrá ver la evolución del conteo de votos, tanto para presidencia y vicepresidencia como para las diputaciones en las diferentes provincias.

Ciberseguridad

Guerrero aseguró que se ha trabajado con mecanismos robustos para garantizar la transmisión expedita de los datos con toda la seguridad y confidencialidad necesaria del caso.

Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del TSE recordó que es una norma obligatoria de Costa Rica que las empresas del Estado dedicadas a telecomunicaciones, Racsa e ICE trabajen en conjunto. “Ni acudimos a un tercero ni privatizamos el servicio”, precisó.

Esta alianza garantiza la seguridad en la transmisión y procesamiento de los votos.

“El sistema de transmisión de resultados preliminares es un filtro. Cada una de las personas que envía esos datos, el TSE verifica que las personas que envían esos datos tienen los códigos pertinentes, no cualquiera puede enviar esos resultados. Y el segundo filtro es el escrutinio definitivo que hace el Tribunal y eso permitirá hacer la declaratoria oficial del resultado electoral. Y la diferencia de las cifras es de menos del 0,5%. Nuestros ciudadanos en las JRV hacen bien su trabajo, hay un control cruzado bien importante”, concluyó la jerarca.