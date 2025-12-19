Elecciones 2026: TSE recuerda regla sobre ingreso de mascotas al recinto de votación

Escuela Manuel Ortuño Boutín, en San Rafael Arriba de Desamparados, en febrero de 2022. El TSE recordó que las personas no podrán ingresar con mascotas al recinto de votación durante las elecciones nacionales del 1.º de febrero de 2026, salvo las excepciones establecidas por ley. Fotografía:

De cara a las elecciones nacionales del próximo 1.º de febrero de 2026, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recordó a la ciudadanía las disposiciones sobre ingresar con animales a los locales y recintos de votación.

Salvo contadas excepciones debidamente acreditadas, está terminantemente prohibido entrar a votar con la mascota, sea cual sea la especie.

La restricción está contenida en el Reglamento para el Ejercicio del Sufragio en las Elecciones Nacionales del 1.º de febrero de 2026, decreto n.° 13-2025, específicamente en su artículo 35, inciso c).

Según explicó el órgano electoral, no se permitirá el ingreso de animales al aula donde funciona la junta receptora de votos ni al recinto específico donde se encuentra la urna y se emite el sufragio.

La única excepción aplica para personas con discapacidad visual que requieran un perro de servicio, o cuando se trate de un animal de apoyo emocional, siempre y cuando esa condición haya sido acreditada previamente ante la Junta Receptora de Votos (JRV).

En esos casos, los miembros de la JRV, con el apoyo del Cuerpo Nacional de Delegados, deberán velar por el cumplimiento estricto de la normativa.

El TSE señaló que, si bien reconoce el vínculo afectivo que muchas personas tienen con sus mascotas, la presencia de animales en los espacios de votación puede comprometer la seguridad de quienes participan en el proceso electoral, la integridad del material electoral y el orden necesario para el normal desarrollo de la jornada.

En cuanto a los animales dentro de los centros de votación —como escuelas, colegios o salones comunales— el Tribunal aclaró que su eventual ingreso dependerá de las políticas internas de cada institución, del criterio del encargado del inmueble y del cumplimiento de las regulaciones legales sobre la presencia de animales en espacios públicos, tomando en cuenta también el bienestar de los propios animales.

El TSE instó a las personas votantes a informarse con antelación sobre estas disposiciones para evitar inconvenientes el día de las elecciones y recordó que el texto completo del reglamento está disponible en su sitio web oficial.