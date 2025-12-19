Columnistas

Reflexiones necesarias en la tregua de fin de año

Sin presumir de iluminado, planteo seis sugerencias orientadas hacia las mejores decisiones posibles el próximo 1.° de febrero

EscucharEscuchar
Por Eduardo Ulibarri

El martes comenzó la tregua electoral y hoy lo hace mi tregua periodística. Como La Nación no circulará los dos próximos viernes, esta es mi última columna del año. Con ella me sumo a uno de los propósitos que animan la pausa dispuesta por el artículo 136 del Código Electoral: estimular la reflexión reposada, al margen del fragor propagandístico. Por esto, y sin presumir de iluminado, planteo seis sugerencias orientadas hacia las mejores decisiones posibles el 1.° de febrero. Aquí van:








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RadarEduardo Ulibarritregua electoralelecciones 2026
Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.