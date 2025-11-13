Política

Tribunal Electoral de República Dominicana se desmarca de críticas contra el TSE de Costa Rica

El Tribunal de República Dominicana reconoció el prestigio del TSE costarricense

Por Sebastián Sánchez
El exmagistrado electoral de República Dominicana cuestionó la decisión del TSE de pedir el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves.
El exmagistrado electoral de República Dominicana, Marcos Cruz, cuestionó al TSE de Costa Rica en los medios Trivisión y OPA. Foto: (Composición de Canva/Captura)







