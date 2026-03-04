Política

Suspensión de Diego Miranda queda en firme, pero alcalde josefino la desafiará

Jerarca municipal había sido suspendido por 15 días naturales. Afirma que se presentará a trabajar

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Conferencia de Prensa. Festival de Luz
Sanción contra Diego Miranda, alcalde josefino, quedó en firme. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Diego MirandaMunicipalidad de San JoséConcejo Municipalsuspensión
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.