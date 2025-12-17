Política

Tribunal rechaza de plano apelación de Diego Miranda contra su suspensión

Diego Miranda, alcalde de San José, fue suspendido debido a una supuesta gestión indebida en torno a una licitación para comprar vehículos eléctricos

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
23/10/2024 Municipalidad de San José. Diego Miranda, alcalde de San José. Foto: Rafael Pacheco Granados
El alcalde de San José, Diego Miranda, fue suspendido en octubre anterior por el Concejo Municipal. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Diego MirandaAlcalde de San José
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.