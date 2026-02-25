Política

Concejo Municipal de San José vota a favor de suspender al alcalde Diego Miranda; acuerdo aún no entra en ejecución

Alcalde califica la sanción como injusta e ilegal

Por Sebastián Sánchez
Concejo Municipal_San José
El Concejo Municipal de San José aprobó la sanción contra el alcalde Diego Miranda. (Mayela López)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

