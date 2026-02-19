Política

Regidores denuncian al alcalde de San José, Diego Miranda, por no convocar sesión para ratificar su suspensión

En octubre pasado, el Concejo Municipal aprobó sanción contra Miranda por una aparente intervención del alcalde en licitación de vehículos eléctricos

Por Sebastián Sánchez
23/10/2024 Municipalidad de San José. Diego Miranda, alcalde de San José. Foto: Rafael Pacheco Granados
Denuncian ante la Auditoría al alcalde josefino, Diego Miranda. (Rafael Pacheco Granados)







Diego MirandaMunicipalidad de San JoséConcejo MunicipalBrandon GuadamuzAuditoría Interna
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

