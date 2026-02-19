Política

Regidor afirma que el alcalde de San José, Diego Miranda, bloquea la sesión que dejaría en firme su suspensión

Concejo Municipal tiene pendiente una moción para sancionar al alcalde por una intervención en una licitación de vehículos eléctricos

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Diego Miranda asume como nuevo a
El Concejo Municipal de San José acordó, en octubre pasado, suspender a su alcalde, Diego Miranda. (Albert Marín)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Diego MirandasuspensiónMunicipalidad de San JoséBrandon Guadamuz
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.