Concejo Municipal de San José abre investigación contra alcalde Diego Miranda, quien la califica de ‘juicio político’

Pesquisa solicitada por la Auditoría Interna está relacionada con una licitación para la compra de vehículos eléctricos

Por Sebastián Sánchez
Concejo Municipal de San José acordó abrir un procedimiento disciplinario a su alcalde, Diego Miranda. Foto: (Albert Marín)







