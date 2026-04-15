Política

Stephan Brunner, diputado electo de Pueblo Soberano, sobre entrega total del ROP: No vengan a pedir ayudas al IMAS porque no les alcanza la pensión

El exvicepresidente de la República condicionó la devolución del ROP a que no genere carga posterior para el Estado ni distorsiones económicas

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Por Lucía Astorga, Aarón Sequeira, y Cristian Mora
Stephan Brunner, ex vicepresidente de la República y diputado electo del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO).
Stephan Brunner, ex vicepresidente de la República y diputado electo del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), pidió cerrar la puerta a que personas que reciban la totalidad del ROP puedan acceder a las ayudas del Estado. (MAYNOR/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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