Stephan Brunner, diputado electo de Pueblo Soberano, sobre entrega total del ROP: No vengan a pedir ayudas al IMAS porque no les alcanza la pensión

Stephan Brunner, ex vicepresidente de la República y diputado electo del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), pidió cerrar la puerta a que personas que reciban la totalidad del ROP puedan acceder a las ayudas del Estado.

Stephan Brunner, exvicepresidente de la República y diputado electo del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), condicionó una eventual devolución de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) a que las personas que retiren los recursos no puedan posteriormente recurrir a ayudas del Estado.

En medio del debate legislativo sobre los proyectos que buscan habilitar la entrega total de los fondos acumulados en el ROP, el futuro legislador sostuvo que cualquier decisión debe contemplar límites claros para evitar presiones sobre el sistema de asistencia social.

“Hay que asegurarse de que, una vez que se devuelva el ROP, las personas no puedan venir a pedir ayudas en el IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social) o solicitar un bono, porque ya no les alcanza la pensión para vivir. Eso hay que asegurarlo”, declaró ante una consulta de La Nación, tras la sesión solemene del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para la entrega de credenciales.

El exvicepresidente también advirtió de que, en caso de avanzar con la entrega de estos recursos, es necesario evitar que la medida genere distorsiones en el mercado de capitales.

En esa línea, el Banco Central (BCCR) ha advertido que los proyectos de ley tendrían efectos macroeconómicos significativos en variables como la inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio, especialmente durante el primer año de aplicación.

De forma coincidente, el Ministerio de Hacienda ha señalado que el país enfrentaría un aumento en las tasas de interés, lo que se traduciría en créditos más caros para hogares y empresas.

Por su parte, las operadoras de pensiones y la Superintendencia de Pensiones (Supén) han cuestionado las iniciativas, al advertir sobre el riesgo de desprotección para las personas jubiladas si consumen la totalidad de estos recursos, dado que el ROP fue concebido como un complemento de la pensión básica en una etapa de alta vulnerabilidad como la vejez.

Aun así, Brunner insistió en que, si se opta por permitir la entrega total del ROP, los beneficiarios deberán asumir las consecuencias del uso de esos recursos, sin trasladar posteriormente la carga al Estado.