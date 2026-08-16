Política

Sigrid Segura sobre eventual tecnología de espionaje: ‘Personas que trabajan en la DIS nos han indicado que tienen preocupación’

La diputada Sigrid Segura cuestiona el secreto de Estado en seguridad y advierte sobre un eventual uso de software tipo Pegasus

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Por Fernando Chaves Espinach
15/06/2026, San José, Asamblea Legislativa, entrevista con la diputada del Frente Amplio Sigrid Segura.
Sigrid Segura ha trabajado con temas de seguridad digital. (Jose Cordero/José Cordero)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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