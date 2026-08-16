Sigrid Segura sobre eventual tecnología de espionaje: ‘Personas que trabajan en la DIS nos han indicado que tienen preocupación’

¿Planea el gobierno de Laura Fernández algún tipo de seguimiento o espionaje? Esa fue la preocupación externada por la diputada frenteamplista Sigrid Segura, quien en su intervención del miércoles 12 de agosto, en el plenario, cuestionó la declaratoria de secreto de Estado anunciada para todos los componentes de la estrategia de seguridad.
Junto al anuncio del ministro de Hacienda y Presidencia, Rodrigo Chaves, sobre el uso de “tecnología de la Mossad” (agencia de inteligencia israelí) en aduanas, la declaratoria ha provocado reacciones de la oposición, entes profesionales y universidades. Pero, ¿qué preocupa exactamente a la diputada Segura, experta en seguridad digital?
- ¿Tiene usted una alguna preocupación concreta, específica con nombres y apellidos, por así decirlo?
- En estos momentos yo no podría garantizar algún nombre o apellido que esté implicado en esto, pero ciertamente han venido dándose una serie de actuaciones que generan muchísima preocupación, desde la campaña (electoral), iniciando por las típicas amenazas que se reciben siempre, por ejemplo, en redes sociales, con violencia y demás, pero este gobierno me parece que está llegando un poquito más lejos.
“Más allá de las declaraciones sobre dictadura, la declaratoria de secreto de Estado se da en un momento cuando sale a relucir la infiltración de narcotráfico en cuerpos policiales, que no es menor.
“No podría, en este momento, decir que tengo certeza de que se está utilizando, por ejemplo, un software espía, pero ciertamente personas que trabajan y que han trabajado en la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) sí nos han indicado que tienen preocupación de la utilización de esa tecnología.
“Es lamentable que salga esta declaratoria secreta justamente cuando pasan estas situaciones. Ya estoy en contacto con algunos colegas, tanto a nivel nacional como internacional, para hacer un análisis más exhaustivo, técnico y político también de la situación, porque no es una herramienta fácil de detectar tampoco.
“Primero, estamos en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde vamos a ver si nos da chance de discutir el tema, plantear algunas mociones, y también en la de Ingreso y Gasto Público”.
- ¿Cuáles son algunas acciones que planea tomar el Frente Amplio con respecto a este tema? Ya me mencionó algunas, pero quisiera puntualizar.
- Ahorita estamos revisando las mociones que vamos a presentar en Seguridad y Narcotráfico, que probablemente nos las van a rechazar. Yo esperaría que no, pero tampoco puedo ser tan ingenua de pensar que nos van a aprobar todas las mociones que presentemos.
“Adicionalmente, yo tengo interés en presentar otras en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, porque en las últimas sesiones no nos aprobaron mociones de audiencia muy básicas y les dejé ahí planteada la preocupación de que hay que investigar la seguridad y el narcotráfico en este país. Creería que es un buen punto de partida y, adicionalmente, estamos valorando la presentación de un recurso de amparo por el decreto y alguna otra acción.
“Es un tema que queremos verlo también con delicadeza. Porque aquí estamos hablando de que, si bien es cierto, se puede declarar secreto de Estado de información sensible para combatir el narcotráfico, hay otras competencias que nos parece que no. Con las declaraciones que da doña Kattia Calvo, se nos encienden las alarmas, porque a mí no me quedó claro si lo que ella estaba haciendo era una afirmación, una confirmación de que hay una operación Pegasus o simplemente una burla al control político”.
- Doña Kattia (Calvo) hizo referencia a una ‘operación Pegasus’. ¿Usted había escuchado anteriormente de tal término?
-No, no. Yo di mi preocupación por la utilización de este software, que no es la primera vez que se utilizaría en países de la región.
“Ya hemos visto cómo se han violentado derechos de periodistas, de activistas y de personas en otros países, como en El Salvador, donde incluso hubo personas que tuvieron que dejar su país para refugiarse en otro debido a la persecución que se estaba dando por ese tipo de herramientas tecnológicas.
“Yo quería poner en la discusión el tema, porque es algo que se ha venido resaltando, se ha venido reiterando en algunas discusiones políticas. Y la diputada Kattia Calvo lo menciona como una operación, y a mí eso también me genera muchísima preocupación.
“Es la primera vez que un miembro del partido oficialista, en este caso la diputada Calvo, que adicionalmente, pues, entiendo que también ejerció como policía, menciona que hay una operación Pegasus y, además, defiende la declaratoria de este secreto de Estado.
“Nosotros vamos a investigar y a seguir cuestionando qué es lo que está sucediendo. Merecemos respuestas. Yo creo que esa es una preocupación muy válida, tanto para la política de ese país como para el periodismo o la gente en general, y tenemos derecho a que se nos responda a qué se refieren entonces con Operación Pegasus”.
- Hablando del contexto regional, en el caso de Panamá, una de las denuncias más graves fue que se utilizó también para espionaje a civiles, a empresarios específicamente, incluso una cuestión personal del expresidente. ¿A usted le preocupa o tiene indicios de que el gobierno actual podría tener la intención, el deseo o el plan de realizar algún tipo de utilización indebida de tecnología de seguridad en ese sentido? ¿Tiene fundamento para sospechar eso?
- Yo tengo muchas preocupaciones por cómo se han venido dando las cosas. Al ver la concatenación de actuaciones, más que preocuparme, me alerta, desde que se está hablando de dictadura con una ligereza absoluta, desde que se está atacando a los poderes del Estado, Poder Judicial, al Poder Legislativo, desde que está ridiculizando la oposición...
“Vimos el otro día que hubo una manifestación pacífica donde la gente venía a expresarse y hacer un llamado a la democracia.
“Y ahora resulta que además de que han venido dándose noticias de la infiltración del narcotráfico en cuerpos policiales y en diferentes órganos del estado, la forma en la que están enfrentando eso es declarando secreto de Estado las partidas, presupuestos, rubros, actuaciones. Eso se da justamente después de toda esta concatenación de hechos; también el ministro de Hacienda dice públicamente que está adquiriendo software del Mossad.
“Y eso creo que no es cosa menor y creo que ellos o el gobierno algo han ocultado. Ciertamente se han hecho las solicitudes de información de qué tipo de software es el que están adquiriendo, qué capacidades, costos y demás. No han respondido, al punto que se ha tenido que poner el recurso de amparo para que respondan y ahora pues parece que la solución es entonces declarar secreto de Estado”.