‘Semanario Universidad’ recibe agresiones verbales por informar sobre caso de Stella Chinchilla; así fue la llamada

El Semanario Universidad de la UCR recibió una serie de insultos por cobertura periodística.

El Semanario Universidad, medio de comunicación de la Universidad de Costa Rica (UCR), recibió una serie de amenazas e insultos a raíz de su cobertura periodística sobre el caso de la activista Stella Chinchilla, quien fue señalada por presuntamente atentar contra la vida del presidente Rodrigo Chaves.

Durante una llamada, un ciudadano, cuya identidad no ha sido confirmada, profirió múltiples insultos tanto contra el medio como contra la funcionaria que atendía la llamada y la activista mencionada en la cobertura.

El contenido de la llamada estuvo marcado por agresiones verbales reiteradas y de alta intensidad. El interlocutor recurrió a insultos personales, descalificaciones ideológicas y lenguaje soez.

En la llamada, el sujeto llamaba una y otra vez “comunistas” y “vagabundos” a los funcionarios. “¿Por qué se ponen a cubrir el evento de esa señora, Stella Chinchilla, vieja comunista, que amenaza al presidente y ustedes se ponen a solapar?“, dijo.

La funcionaria que atendió la llamada únicamente le decía: “¿En qué le puedo servir, señor?“

El hombre cuestionó si “no les daba vergüenza” cubrir la denuncia. Entre los ataques se incluyeron señalamientos de que el medio “vive del pueblo” y expresiones que buscaban denigrar el trabajo periodístico, cuestionar la dignidad profesional y humillar de forma directa a la trabajadora universitaria.

También hubo referencias ofensivas a la vida personal y familiar de la funcionaria que atendió la llamada. Cuando la trabajadora le indicó que daría por finalizada la llamada, aumentó la virulencia de sus insultos y repitió de forma reiterada una expresión ofensiva.

En un comunicado, el rector de la UCR, Carlos Araya Leandro, expresó su “más enérgico repudio” ante estas acciones.

Araya hizo un llamado firme a la ciudadanía y a los actores políticos a preservar el diálogo, la tolerancia y el respeto a la diversidad de pensamiento; así como a reducir la violencia en el discurso público.

Denuncia

Stella Chinchilla y su abogado, esta mañana frente a la Fiscalía. (Cristian Mora/La Nación)

La comunicadora y activista Stella Chinchilla fue denunciada por presuntamente atentar contra la vida del mandatario. La Unidad Especial Intervención (UEI) solicitó su detención inmediata.

La Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) fue supuestamente alertado sobre aparentes conversaciones de WhatsApp en las que la denunciada habría ordenado y pagado a un sicario para atentar contra la vida del mandatario.

Chinchilla responsabilizó al gobierno y a sus seguidores, a quienes describió como violentos, en caso de que algo le suceda a ella o a algún integrante de su familia.

La activista aseveró que la denuncia se interpuso porque su plataforma y mensajes de oposición incomodaron a la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández.

Poco más de una hora después de que trascendiera el supuesto plan para atentar contra Chaves, la mujer cuestionó en su perfil de Facebook la veracidad de tales hechos: “No hay duda que no hay atentado, que es cortina de humo por la pelada de Laura (Fernández, candidata del oficialismo) en el debate”.