Política

Sala Constitucional rechaza amparo de Fabricio Alvarado que buscaba impedir al Congreso conocer informes por presunto abuso sexual

Conozca los argumentos esgrimidos por los magistrados para rechazar la gestión del exdiputado

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Por Sebastián Sánchez
El exdiputado Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), se presentó ante la Fiscalía General, a solicitud del Ministerio Público, para hacer la indagatoria dentro del expediente judicial sobre presunto abuso sexual que se tramita en ese despacho.
El exdiputado Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), es investigado por presunto acoso sexual. (Alonso Tenorio/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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