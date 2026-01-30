Sacerdote de Goicoechea borró mensajes con sus preocupaciones sobre las elecciones; esto decía uno de sus textos

José Manuel Díaz, cura párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen en Goicoechea, borró mensajes sobre las elecciones.

José Manuel Díaz, concido como padre Sejo y sacerdote de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Goicoechea, borró de Facebook publicaciones en las que exponía sus preocupaciones de cara a las elecciones de este próximo domingo 1.° de febrero.

José Miguel Villalobos consideró una 'relación sexual normal' el caso de violación de una joven de 14 años

Según reportó el medio digital CR Hoy, Díaz lamentó lo dicho por el candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos Umaña, quien habló de una “relación sexual normal” cuando defendió a un pastor evangélico condenado por violar y abusar a una menor de edad que tenía 14 y 15 años cuando ocurrieron los hechos.

En una publicación, el padre Sejo dijo que había intentado no opinar sobre la campaña política, “pero es que no es de recibo que una persona justifique un abuso sexual de un hombre religioso contra una persona menor de edad. Menos aún que se postule para un cargo público”, según reportó CR Hoy.

El político José Miguel Villalobos también dijo que la víctima no era una niña, porque tenía 15 o 16 años, y que sigue pensando que el pastor no era culpable, después de que fue condenado a 34 años de cárcel.

Este viernes, el padre admitió haber borrado textos para evitar comentarios incendiarios.

“He borrado intencionalmente como tres publicaciones de estos días porque no quiero más ruido de política en estos días de tregua, aunque estoy convencido de que no publiqué temas de política propiamente, sino preocupaciones personales de actitudes de personas vinculadas a la elección”, dijo el sacerdote.

El cura agregó que no quiere “estar estos días revisando los comentarios incendiarios de algunos a lo que he publicado”.

Laura Fernández no le pidió la renuncia a Villalobos

El jueves, Laura Fernández, candidata del PPSO, dijo en entrevista con Repretel que no pedirá la renuncia de Villalobos.

Fernández dijo que ella le había preguntado por el tema al aspirante a diputado y que él le dijo que “eso no lo había dicho él”. Entonces, la candidata presidencial pidió evidencia, pues dijo que se había rumorado mucho sobre lo dicho por el abogado.

En una primera instancia, los jueces condenaron al pastor a 34 años de cárcel por tres delitos de abuso sexual, uno de violación calificada y otro de intento de violación.

Laura Fernández no le pidió la renuncia a José Miguel Villalobos. (La Nación/La Nación)

Villalobos presentó una apelación ante el Tribunal de Apelación Penal de San Ramón. En la sentencia 00459-2023 de ese tribunal, los jueces señalaron que el abogado defensor describió dos hechos específicos de violación como “una relación sexual normal” y alegó que se le imputaba a su cliente un delito indebidamente.

La víctima tenía 14 y 15 años en el momento en que ocurrieron los hechos, entre el 2011 y 2012, cuando la familia de ella visitaba la iglesia liderada por el condenado, quien tenía 55 años y era vecino de Heredia.

“El elemento objetivo –beso en la boca– está descrito, lo mismo que sujetarla con sus manos y pegarla a su cuerpo, pero ello no es suficiente para determinar que se dio en forma abusiva y la acusación no lo describe, por lo que no está debidamente imputado”, indicó la apelación de Villalobos, quien también es el abogado de mandatario Rodrigo Chaves.

El Tribunal de Apelación explicó que no es válido reclamar que la relación sexual no fue abusiva, pues la acusación detalló que el sujeto se aprovechó de su posición de pastor y de la relación de confianza que tenía con la víctima para cometer los agravios y afectar su sano desarrollo sexual.

Villalobos también calificó de “falsedades y fantasías” la declaración de la víctima.

Además, en la apelación indicó: "Pese al beso y su resistencia a este, permaneció en la casa con el acusado, sin retirarse, siguió su relación con él y asistiendo a la misma iglesia (...). En cuanto a las relaciones sexuales, la agraviada no explica por qué permanece en el automotor del pastor, por qué no baja del mismo en las recepciones de las cabinas”.

El Tribunal explicó que la víctima siguió yendo a la iglesia y se fue en el auto con el agresor porque no tenía el poder para actuar de otra manera.

Tanto su edad como la posición de autoridad del pastor “le impedía resistir los avances sexuales del acusado y menos aún huir de los sitios donde se dieron los hechos”.

El 4 de mayo del 2023, los jueces de apelación rechazaron los tres motivos de impugnación.

El caso fue elevado ante la Sala Tercera, la última instancia en asuntos penales. El 23 de agosto del 2023, los magistrados confirmaron la sentencia, por lo que la pena de 34 años de prisión quedó en firme contra el pastor.

El caso saltó en un debate

El caso saltó a la luz pública cuando en el debate de Repretel y Noticias Monumental el candidato del Frente Amplio, Ariel Robles, le consultó a la candidata del PPSO, Laura Fernández, sobre los dichos de Villalobos.

Robles le solicitó pedir la renuncia del abogado como candidato a diputado, pero ella no accedió.