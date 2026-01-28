Iglesia Católica llama a votar: ‘Levántate, acude a las urnas’

El secretario de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y obispo de Alajuela, Bartolomé Buigues Oller, llamó a los costarricenses a acudir a las urnas el próximo 1.° de febrero.

“Este domingo no te quedes al margen. Levántate, acude a las urnas, vota con libertad y responsabilidad. En nuestro país, votar es fácil, accesible y seguro. Hazlo por tu familia, por los jóvenes, por los pobres, por el futuro de Costa Rica. Tu voto es una palabra que cuenta, un gesto que suma, una responsabilidad que dignifica. No dejes de votar este domingo.

“La democracia se cuida participando. Costa Rica tiene una tradición democrática valiosa y unas instituciones electorales que merecen respeto y respaldo. Ir a votar fortalece la legitimidad del proceso, protege la paz social y envía un mensaje claro: creemos en el camino democrático y lo defendemos con hechos", escribió Buigues Oller en un comunicado emitido en redes sociales por la Conferencia Episcopal, cabeza de la iglesia Católica en el país.

El obispo inicia el pronunciamiento explicando por qué es importante votar: “El voto es la manera concreta de participar en la construcción del bien común”.

Agregó que a través del sufragio expresamos “a quién confiamos decisiones que afectarán la vida de las familias, la educación, la salud, la economía, la seguridad y el cuidado de los más vulnerables”.

“Un creyente debe tener una motivación aún mayor para votar porque su fe no se limita al ámbito privado, sino que ilumina toda la vida, también la dimensión social, cívica y política. Creer en Dios lleva necesariamente a preocuparse por la vida y la dignidad de los demás", añadió.

Buigues explicó que votar conscientemente es una “expresión madura de la fe, una forma concreta de amar al prójimo y de colaborar activamente en la construcción de una sociedad más justa y fraterna”.

Finalmente, el sacerdote instó de forma vehemente a sufragar el próximo domingo 1.° de febrero, porque todos los votos cuentan.

Constantes llamados a votar

El pasado 14 de enero, la iglesia Católica de Costa Rica pidió a los sacerdotes animar a los fieles a informarse, discernir y participar en las elecciones nacionales del próximo 1.° de febrero, de forma responsable y consciente.

Fotos conceptuales para: Elecciones; Votaciones; Voto; Urnas; Juntas recptoras de votos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Les exhortamos a motivar al Pueblo de Dios a informarse, discernir y participar activamente en las urnas, recordando que del compromiso de hoy se construye el futuro de Costa Rica. Como nos dice el profeta: 'Busquen el bien de la ciudad… porque en su bienestar está el de ustedes’ (Jer 29,7)“, decía el comunicado.

En días pasado, dos obispos de la Iglesia han emitido criterios específicos con respecto a los comicios.

Uno de ellos fue el obispo de la Diócesis de Tilarán-Liberia, Manuel Eugenio Salazar Mora, quien el 2 de enero publicó un mensaje titulado “¡Los cristianos también votan!“, en el que hizo un llamado a rechazar regímenes autoritarios.

Cuatro días después, el obispo de Ciudad Quesada, José Manuel Garita, aseguró en su mensaje semanal que Costa Rica se enfrenta a dos caminos: