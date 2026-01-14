Iglesia católica pide a sacerdotes animar a los fieles a votar con discernimiento

La Iglesia católica de Costa Rica pidió a los sacerdotes animar a los fieles a informarse, discernir y participar en las elecciones municipales del próximo 1.° de febrero, de forma responsable y consciente.

Mediante un comunicado, la Conferencia Episcopal de Costa Rica indicó que el ejercicio del voto es una expresión concreta de responsabilidad ciudadana y manifestó su preocupación por el nivel de abstencionismo en el país.

“El alto nivel de abstencionismo vivido en procesos anteriores nos interpela como sociedad y como Iglesia. ‘La participación en la vida política es un deber moral’”, señala el escrito.

La misiva agregó que el proceso electoral debe vivirse como un servicio a la justicia, la paz y la dignidad. Se aclara que, sin promover opciones partidarias, la misión de los clérigos es ayudar a formar conciencias, iluminar desde el Evangelio y despertar el compromiso cívico de los fieles.

“Les exhortamos a motivar al Pueblo de Dios a informarse, discernir y participar activamente en las urnas, recordando que del compromiso de hoy se construye el futuro de Costa Rica. Como nos dice el profeta: 'Busquen el bien de la ciudad… porque en su bienestar está el de ustedes’ (Jer 29,7)“, concluyeron los obispos.

Mensajes de dos obispos

Durante los últimos días, dos obispos de la Iglesia han emitido criterios específicos con respecto a los comicios.

Uno de ellos fue el obispo de la Diócesis de Tilarán-Liberia, Manuel Eugenio Salazar Mora, quien el 2 de enero publicó un mensaje titulado “¡Los cristianos también votan!“, en el que hizo un llamado a rechazar regímenes autoritarios.

“No se deje seducir por ‘cantos de sirenas’. No compre humo. Escoja soluciones concretas y reales. No todo lo que brilla es oro. No vote ‘con el hígado’. Reflexione y analice con familiares y amigos con respeto. La violencia solo engendra violencia. Necesitamos cambios y combatir la corrupción, sin dictaduras de ninguna especie“, indica parte del mensaje.

Cuatro días después, el obispo de Ciudad Quesada, José Manuel Garita, aseguró en su mensaje semanal que Costa Rica se enfrenta a dos caminos:

El diálogo y el respeto. Los discursos de odio, la desinformación y la desconfianza permanente hacia las instituciones.

“Elegir es también asumir consecuencias, pues cada voto expresa valores, prioridades y límites. Más que preguntarnos quién ganará las elecciones, debemos preguntarnos qué país estaremos avalando con nuestras decisiones”, comentó el obispo católico.