‘Su voz importa’, dice la Conferencia Episcopal a los jóvenes ticos a días de las elecciones

El papa Francisco recordaba que la buena política está al servicio del bien común y ese bien común tiene que ver con oportunidades reales, con dignidad, con justicia, con un país donde nadie quede descartado. ¿Qué proyecto de país pone al centro la vida humana, la solidaridad, la honestidad y la esperanza?

Por Conferencia Episcopal de Costa Rica
"Ustedes no viven desconectados del país, sino profundamente afectados por él. Y por eso mismo, su voz importa", les dijeron los obispos de Costa Rica a los jóvenes. (Ilustración generada con IA/Ilustración generada con IA)







