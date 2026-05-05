Rodrigo Chaves cuestiona al PLN por integrarse a bloque de oposición

El presidente Rodrigo Chaves criticó la alianza entre el PLN, el Frente Amplio y otras fuerzas opositoras durante su informe de labores, al señalar posibles cambios ideológicos en Liberación Nacional.

El presidente Rodrigo Chaves cuestionó este lunes, durante su último informe de labores, al Partido Liberación Nacional (PLN) por integrarse a un bloque con los otros tres partidos de oposición que conforman la Asamblea Legislativa.

El pasado 1.° de mayo, las fracciones del PLN, el Frente Amplio, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) anunciaron una agenda conjunta que articula compromisos en democracia, seguridad, desarrollo social, economía y transparencia, con énfasis en el fortalecimiento institucional y la defensa de derechos fundamentales.

Ante una consulta de La Nación sobre la alianza opositora, el mandatario indicó que “la gran pregunta es si la fuerza centrífuga de ideas diferentes los va a sostener, o en caso de que se sostenga lo que hubo fue una amalgama como la declaró José María Figueres de que el PLN se mueve a la izquierda extrema, representado por el FA y por el PAC”.

El acuerdo suscrito por los 26 diputados parte de una base política: la defensa de la democracia representativa, la independencia de poderes y la alternancia en el poder. Además, las cuatro jefaturas de fracción realizarán reuniones periódicas para impulsar la agenda común.

El líder del PLN, Álvaro Ramírez, detalló que, en otro contexto, el pacto entre cuatro bancadas distintas nunca “había pasado”.

“El FA jamás hubiera estado en una papeleta con el PLN o el PUSC, y probablemente Liberación tampoco, pero lo que vimos hoy es un cambio en la manera de hacer política en Costa Rica, un cambio basado en el diálogo y la búsqueda de soluciones”, dijo en declaraciones a este diario.

Chaves indicó que, si el PLN cambió de ideología, “el pueblo tendrá que saberlo tarde o temprano”, que es parte de una coalición centrada en el Frente Amplio, el cual, según dijo, es un partido minoritario, “pero ideológicamente más fuerte que es de izquierda extrema”.

Asimismo, cuestionó que, si no cambiaron de ideología, “cómo van a hacer para mantener la reelección de los magistrados”. En esa línea, indicó que el Frente Amplio, desde su punto de vista muy bien hecho, votó siempre porque los magistrados no se reeligieran. ‘¿Habrá estado eso en juego? El tiempo lo dirá’, señaló el mandatario.

La Nación envió una consulta al jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, sobre las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves; sin embargo, al cierre de edición no se recibió respuesta.

Guiño de la oposición al oficialismo

Durante la presentación de la agenda en común del bloque opositor, Álvaro Ramírez invitó al oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) a estudiar la agenda de temas comunes y tomarla como una base para negociar y llevarla a cabo. “Esto no es excluyente, es el principio para un diálogo”, recalcó.

Al respecto, el presidente Chaves comentó que espera que sea un guiño “sincero”. “Ójala los tambores de guerra con los que empezaron antes del 1.° de mayo y las hachas de guerra, dejen de sonar y las entierren. Fueron muy amenazantes, no sé para qué”, dijo.

Durante su discurso de informe de labores, el mandatario pidió a la oposición no ejercer una “obstrucción irracional, como lo hizo el Congreso anterior”. Señaló que, pese a que él intentó trabajar con ellos al inicio de su administración y les tendió la mano, estos “la rechazaron”.

Estas declaraciones contrastan con lo expresado por el expresidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, quien indicó a este diario que, durante los dos primeros años, él fungió como puente en el Congreso para que el PLN apoyara proyectos nacionales. No obstante, afirmó que la relación con el mandatario se deterioró luego de que Chaves le condicionara los votos para que él fuera presidente del Directorio.

“Para la segunda elección pasaron a condicionarme el apoyo a cosas que yo no podía conceder, como que fulano no fuera presidente de una comisión… son cosas que no dependen de mí, y eso fue complicando las cosas”, dijo.