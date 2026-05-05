Política

Rodrigo Chaves cuestiona al PLN por integrarse a bloque de oposición

Mandatario puso en duda la coherencia ideológica del bloque opositor y advirtió sobre su capacidad para sostener una agenda común

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Por Cristian Mora
Ultimo informe de labores, Rodrigo Chaves
El presidente Rodrigo Chaves criticó la alianza entre el PLN, el Frente Amplio y otras fuerzas opositoras durante su informe de labores, al señalar posibles cambios ideológicos en Liberación Nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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