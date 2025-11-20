Política

Rodrigo Chaves advierte a agricultores de decomisos o retiros de placas si llevan tractores a manifestaciones en carreteras

Chaves afirma que la Policía de Tránsito actuará ‘más firmemente’ si los agricultores efectúan un nuevo movimiento con tractores

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Rodrigo Chaves en audiencia sobre levantamiento de inmunidad
Rodrigo Chaves amenaza a los agricultores con decomiso de placas de los tractores. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodrigo Chavesagricultorestractores
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.