Rodrigo Chaves advierte a agricultores de decomisos o retiros de placas si llevan tractores a manifestaciones en carreteras

Rodrigo Chaves amenaza a los agricultores con decomiso de placas de los tractores.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, advirtió a los agricultores de decomisos o retiros de placas si vuelven a circular tractores en vías públicas de forma irregular, tal como —según indicó— ocurrió durante los hechos recientes.

“El decomiso de tractores o, por lo menos, la retirada de las placas es porque esos vehículos no pueden circular... no deben por ley circular por donde lo hacían. Estaban usándolos para desordenar y atentar contra el orden público. ¿Qué era lo lógico? Que se les llevaran las placas o se decomisaran y que se les dijera: ‘Venga a recogerlo y pague las multas’“, dijo Chaves este miércoles durante su conferencia de prensa semanal.

Agregó: “La próxima vez que traigan a circular vehículos no autorizados, la Policía de Tránsito va a tener que actuar más firmemente”.

El pasado 11 de noviembre, productores agrícolas de todo el país circularon por las calles de la capital durante la Marcha Nacional de Agricultores por la Defensa de la Producción Nacional y el Rescate del Campo Costarricense, con el objetivo de exigirle al gobierno de Rodrigo Chaves una modificación de las políticas públicas dirigidas al sector; denunciaron un abandono institucional.

Los gremios sostienen que el país carece de una política de Estado que respalde la producción nacional y la soberanía alimentaria, lo que —aseguran— ha provocado el deterioro de las condiciones sociales y económicas en las zonas rurales.

Chaves ha criticado duramente la manifestación. Incluso, el ministro de Seguridad denunció al agricultor, Roy Fallas, por una supuesta resistencia agravada.

Por su parte, el agricultor Fallas dice que, más bien, hubo abuso de autoridad a los dos oficiales de Fuerza Pública que lo detuvieron el martes pasado, durante las protestas de agricultores contra las políticas del Gobierno en materia agropecuaria.

Fallas interpuso una denuncia en la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José, en compañía de su abogado Gerardo Huertas.