Regidor de Heredia justifica alza: ‘Es la mitad de lo que se paga en lo privado’

El presidente del Concejo Municipal de Heredia, José Pablo Quesada, justificó el aumento del 6,7% en las dietas que se pagarán a los regidores de su cantón durante 2025, a pesar de que actualmente es el tercer ayuntamiento que ofrece las remuneraciones más altas a estos funcionarios electos por votación popular.

Para Quesada, del partido Sentir Heredia, las cargas de trabajo que enfrentan los regidores heredianos son muy elevadas, por lo que merecen ganar hasta ¢1.700.000 en un mes. Con el aumento de 6,7% presentado en el presupuesto de 2025, la dieta pasará de ¢227.000 a ¢243.000 por sesión.

“He tenido trabajos en el sector privado en los que la cantidad de trabajo y la responsabilidad es la mitad de lo que tenemos acá en el Concejo de Heredia, y el pago que tenemos acá es la mitad de lo que se paga en lo privado. Este tema ha generado debate, pero me parece que si queremos ese compromiso y trabajo, tenemos que pensar en eso, estamos acostumbrados a que el trabajo se regale o salga barato”, argumentó el dirigente municipal.

La Nación le mencionó a Quesada que, previo al aumento aprobado, los regidores heredianos ya ganaban ¢1.365.000 al mes. El ayuntamiento florense es el tercero que paga las dietas más elevadas en todo el país, incluso por encima de San José, que administra un presupuesto tres veces más grande y tiene una mayor población.

“El cantón central de Heredia es una de las municipalidades más grandes del país. Desde mi perspectiva, el aumento no está mal, considerando la cantidad de trabajo y la realidad de este cantón. Se justifica por la cantidad y calidad de trabajo que se hace en este Concejo Municipal. No puedo hablar por la Municipalidad de San José, no conozco por qué les dan las dietas que tienen considerando la responsabilidad y el trabajo, me parece que la remuneración debería ser acorde”, declaró.

José Pablo Quesada, presidente del Concejo Municipal de Heredia, el tercero que más paga a sus regidores en el país. (Foto: Municipalidad de Heredia)

Escazú: ¢288.000 por sesión

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal de Escazú, Mario Arce, justificó que el aumento de 6,5% en las dietas de su municipio se debe a que el presupuesto del ayuntamiento incrementó en igual medida. El incremento se realizó pese a que, con las remuneraciones actuales, podían ganar más de ¢2 millones en un mes.

Arce adujo que los regidores no solo van a las sesiones, sino que realizan otras funciones, como asistir a comisiones y reunirse con los vecinos. El ayuntamiento de Escazú es el que paga las dietas más altas en todo el país, con ¢288.000 por sesión; con el nuevo aumento pasará a ¢307.000, y hasta ¢2.150.000 en un solo mes.

“Esta administración ha hecho un esfuerzo por ser más proactivos, generar mayores relaciones y dar mayor atención al público, esto se valoró a la hora de considerar que era viable el aumento. Ha habido un aumento en cuanto al tiempo dedicado por los regidores a labores del Concejo. Los importante no es el aumento que puede haber, si es de un 6%, lo importante es medir la satisfacción de las comunidades con los gobiernos locales”, afirmó el líder municipal.

La Nación le mencionó que municipalidades como Alajuela y San José pagan dietas más bajas pese a que sus regidores manejan presupuestos más grandes. No obstante, Arce argumentó que las realidades de esos ayuntamientos son distintas, ya que cuentan con 11 regidores, mientras que Escazú tiene 7.

La Unión: ¢170.000 por sesión

Finalmente, el presidente del Concejo Municipal de La Unión, Jorge Calvo, también defendió que los regidores de su cantón aprobaran un aumento del 9,8% en sus dietas, con lo que pasarán de ganar ¢155.000 a ¢170.000 por sesión, y hasta ¢1.190.000 en un mes.

Calvo afirmó que inicialmente no tenían pensado hacer el incremento, sin embargo, al analizar los costos que implica trasladarse a las sesiones del Concejo, cambiaron de opinión, pese a que son el noveno ayuntamiento con las dietas más altas.

“Yo soy abogado, cuando entré había un atraso de nueve meses en las comisiones, y tuvimos que cuadrarnos a sacar lo que había atrasado porque no tenemos atención jurídica. Tuvimos que asumir ese error y mi oficina privada estuvo cerrada dos semanas. La justificación está en las actas. No me voy a referir más al asunto”, argumentó Calvo y colgó la llamada.

San José: evitar dar respuestas

La Nación intentó conocer la versión de Mariana Zúñiga, presidenta del Concejo Municipal de San José, donde los regidores aprobaron un aumento del 7% pese a que ya ganan ¢206.000 por sesión y hasta ¢1.440.000 en un solo mes.

Sin embargo, la presidenta municipal josefina no contestó ninguna de las múltiples llamadas que se le realizaron. Por medio de un mensaje de WhatsApp dijo que respondería las preguntas por escrito, pero no atendió las solicitudes de una entrevista telefónica.

El Código Municipal establece que a los regidores solo puede pagárseles la dieta por asistir a una sesión ordinaria a la semana. Esto quiere decir que, en meses como julio del 2025, que tiene prácticamente cinco semanas, se pueden pagar cinco sesiones ordinarias. No obstante, el código también prevé que se pague por asistir a un máximo de dos sesiones extraordinarias al mes. De esta forma, se pueden devengar siete asistencias.