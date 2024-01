Proyecto cambiaría cálculo de dietas municipales para frenar abusos

Un proyecto de ley cambiaría la forma de calcular las dietas que reciben los regidores por sesionar en los concejos municipales, con el objetivo de frenar los aumentos desmedidos. Según dio a conocer La Nación el lunes pasado, los ediles de 49 municipalidades se aprobaron incrementos entre el 5% y el 20% para el 2024, luego de un año con inflación negativa.

El esquema actual propició que cinco ayuntamientos paguen a sus regidores dietas similares o mayores que las del Banco Nacional (BN), a pesar de que tienen presupuestos mucho menores. La que paga más es la Municipalidad de Escazú, donde pueden percibir hasta ¢2 millones al mes, a razón de casi ¢300.000 por sesión.

La iniciativa 24.078, planteada por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), propone quitar a los regidores la potestad de aumentarse a sí mismos las dietas. En su lugar, se elimina el concepto de dieta y se introduciría un mecanismo para calcular una asignación mensual que oscilaría entre ¢167.000 y ¢426.000 según el tamaño de presupuesto de cada ayuntamiento.

El cálculo se haría de la siguiente forma.

La primera mitad de la asignación mensual equivaldría al 50% del salario base mensual de un oficinista nivel 1 del Presupuesto Nacional, que es de ¢304.300 . Ese 50% correspondería a ¢152.150 al mes.

. Ese 50% correspondería a al mes. La segunda mitad correspondería a un porcentaje de ese salario dependiendo del tamaño del presupuesto de la municipalidad en la que trabaje cada regidor.

De esta forma, en el caso de la Municipalidad de Río Cuarto, que maneja un presupuesto de ¢2.379 millones, un regidor ganaría hasta ¢167.000 al mes si asiste a todas las sesiones. Esto representaría una mejoría ellos, pues actualmente estos ediles reciben como máximo ¢70.000.

Al contrario, un regidor del ayuntamiento de Escazú, donde el presupuesto es de ¢34.392 millones, recibiría un máximo de ¢426.000 al mes, en vez de los ¢2 millones a los que pueden acceder actualmente.

El monto máximo se distribuirá entre la cantidad de sesiones celebradas en un mes y, si los ediles faltan a alguna de estas sesiones sin justificación, se les rebajará el dinero correspondiente.

El diputado del PUSC, Horacio Alvarado, agregó: “Si usted es síndico o regidor y no va a una comisión, no ganaría dieta, porque muchos regidores llegan únicamente a las sesiones del Concejo, pero no les importan las comisiones, que son nueve en promedio, entonces paralizan al municipio”.

Al igual que ocurre en la actualidad, los regidores suplentes y los síndicos propietarios devengarán el 50% de la asignación mensual que devenguen los regidores propietarios. Los síndicos suplentes ganarán el 25%.

Actualmente, los ediles están facultados para realizar los aumentos de las dietas debido al artículo 30 del Código Municipal, el cual establece que estas pueden incrementarse, como máximo, un 20% al año. Solamente existe una limitación: no pueden subir en mayor porcentaje que el presupuesto municipal ordinario. Es decir, si el presupuesto municipal aumenta un 10%, las dietas podrán incrementar en igual o menor porcentaje.

Esto provocó que, para este año, regidores de 40 municipalidades realizaran el aumento máximo que la ley les permite. En total, 61 ayuntamientos realizaron aumentos.

Propuesta limitaría pago de viáticos

El proyecto de ley también propone limitar el pago de viáticos a regidores y síndicos. Actualmente, a estos funcionarios se les paga lo correspondiente a transporte, hospedaje y alimentación cuando residan lejos de la sede municipal.

No obstante, la iniciativa del PUSC pretende que estos viáticos se paguen solamente si se justifican en aspectos como la distancia respecto a la municipalidad, la facilidad de traslado, la prestación de servicios de alimentación y hospedaje, y la importancia de la actividad a desarrollar.

Además, las regidurías y sindicalías cuya sede municipal esté dentro de la Gran Área Metropolitana no podrán recibir viáticos, a excepción de los casos en que haya giras autorizadas.

El diputado Alvarado, exalcalde de Belén, destacó la intención de contener el gasto público y evitar que los miembros municipales actúen en beneficio propio.

“Buscamos que no ocurra lo que pasa ahora, que municipalidades con ingresos parecidos tengan dietas completamente diferentes. Que nadie se aproveche de los cargos públicos municipales; algunas personas llegan a servirse y no a servir a las comunidades y eso hay que ponerle un alto”, declaró Alvarado.

El diputado criticó que actualmente haya regidores con dietas menores a los ¢30.000 por sesión, y otros con pagos de casi ¢300.000 por reunión, pese a que las responsabilidades son las mismas para todos.

El diputado Horacio Alvarado, exalcalde de Belén, es el principal impulsor de la iniciativa para modificar el cálculo de las dietas de los regidores. (Lilly Arce)

El legislador explicó que, para que esta iniciativa aplique a los regidores y síndicos del periodo 2024-2026, tendría que aprobarse antes de las elecciones que se realizarán el próximo 4 de febrero. De lo contrario, entraría en vigencia hasta 2026.

“No creo que vaya a pasar porque es el 4 de febrero, pero quedaría para dentro de cuatro años la aplicación de esa ley”, destacó el congresista. El método de cálculo de las dietas de los regidores no se modifica desde 1998.

“Dentro de la Comisión de Asuntos Municipales el ambiente es total, el 90% están de acuerdo con el proyecto, he hablado con otros diputados y están de acuerdo. Apenas ingrese a la comisión lo veremos lo más pronto posible”, concluyó Alvarado.