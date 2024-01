Presidente municipal de Escazú defiende dieta más alta del país con argumento erróneo

Los regidores de la Municipalidad de Escazú se convertirán este año 2024 en los que más dinero ganen por cada sesión a la que asistan, luego de que ellos mismos aprobaran aumentar en 12,7% sus dietas. Los ediles pasarán de recibir ¢260.000 a ¢293.000 por cada reunión.

Las dietas que recibirán los escazuceños incluso superan las que obtienen los regidores de San José (¢208.000) y Alajuela (¢268.000), dos cantones que administran presupuestos más elevados.

Para conocer más sobre este aumento a las dietas, La Nación contactó telefónicamente con José Pablo Cartín, presidente del Concejo Municipal de Escazú y candidato a alcalde por el partido Yunta Progresista Escazuceña.

Al consultársele cómo justifican los regidores el aumento de 12.7%, Cartín señaló que se basaron en el artículo 30 del Código Municipal.

“Eso no es discrecional, el artículo 30 establece cómo se determina el pago de dietas a regidores”, justificó.

Respecto al incremento de las dietas, el artículo 30 solamente determina el tope máximo de 20% y la limitación de que las dietas no pueden subir en mayor porcentaje que el presupuesto municipal ordinario.

A Cartín se le preguntó cómo determinaron los regidores escazuceños que el aumento debía ser de 12.7%, y no de un porcentaje más bajo.

“Resulta que eso no es discrecional. Hay una guía para la elaboración de presupuestos municipales y, en esa guía, hay una fórmula matemática que envía la Contraloría General de la República (CGR). En esa fórmula se pone el presupuesto anual, se pone el presupuesto del año siguiente y, de esa variación, automáticamente se determina el aumento”, argumentó el regidor.

No obstante, a lo que Cartín hizo referencia no es una fórmula matemática, sino que es una guía que proporciona la Contraloría para que las municipalidades conozcan cuál es el porcentaje máximo que pueden aumentar a las dietas cada año.

Como el Código Municipal establece que las dietas no pueden crecer en mayor porcentaje que el presupuesto municipal ordinario, la Contraloría facilita a los ayuntamientos un documento de Excel en el que pueden calcular ese tope.

Para 2024, el aumento del presupuesto de la Municipalidad de Escazú fue de 12,7%, y los regidores decidieron aplicar ese porcentaje máximo, pero hay otras municipalidades que deciden no aprobaron incrementos aunque su plan de gastos suba.

Cartín aseguró que ellos no tienen la potestad reglamentaria para realizar aumentos más bajos.

“Nosotros no tenemos la potestad para decir ‘nos parece mucho ese 12%, vamos a ponernos un 5%, o vamos a ponernos un 20%’. Está fijado por ley”, sostuvo el presidente municipal.

No obstante, luego de que La Nación le mostrara que el Código Municipal sí les da esa facultad, porque los aumentos a las dietas son opcionales, el funcionario admitió que, si lo hubiesen deseado, podrían no haber hecho ningún incremento.

“De acuerdo, pudimos haber decidido no aumentar, pero como le comento, eso surge de la matriz automática de la Contraloría, no fue un tema que pasara a decisión, se hizo automático. Obviamente, el presupuesto es parte del análisis del Concejo Municipal, pero si dio ese porcentaje, no hubo una decisión sobre bajarlo, no fue un tema de discusión. Siempre se ha hecho así, es una decisión administrativa, nunca se ha discutido”, se contradijo Cartín.

De hecho, de las 82 municipalidades del país, 21 decidieron no realizar ningún aumento para este año 2024. Otros 13 ayuntamientos decidieron realizar aumentos más bajos de lo que la ley les permite.

Todos los presupuestos, incluyendo los aumentos anuales a las dietas de los regidores, deben pasar por la aprobación del Concejo Municipal antes de ser enviados a la Contraloría.

'Solamente recibimos las dietas'

El regidor José Pablo Cartín defendió que el pago de dietas es “lo único” que reciben de parte de la Municipalidad de Escazú, ya que ellos no cobran viáticos de ningún tipo.

La mención del edil hacer referencia al artículo 30 del Código Municipal, el cual permite que regidores y síndicos cobren viáticos por a transporte, hospedaje y alimentación cuando residan lejos de la sede del ayuntamiento.

“Hay otras municipalidades que parecen una agencia de viajes. Yo voy a entregar el puesto el 30 de abril y no he viajado una sola vez fuera del país con presupuesto municipal”, argumentó el funcionario de elección popular.

Cartín también justificó que regidores de otras municipalidades, aunque reciben dietas más bajas, tienen más soporte técnico y legal para ejercer sus labores.

“En San José, la presidencia tiene sus propios asesores, los regidores tienen sus propios asesores también por fracción, vea el nivel de soporte logístico que tiene. En Escazú, tenemos un asesor legal para todo el Concejo Municipal, solo uno, tenemos una secretaria y una asistente.

“Yo no tengo ni siquiera equipo municipal, ni oficinas; tampoco tenemos presupuestos para la subvención de viajes dentro o fuera del territorio nacional, ni contamos con presupuesto para eventos ni refrigerios, o gastos en bebidas. El concejo se maneja de una manera sumamente austera ”, declaró Cartín.

El gasto total en que deben incurrir los municipios depende de la cantidad de regidores que tenga cada cantón. Los ayuntamientos más pequeños tienen cinco regidores, pero esta cifra sube paulatinamente a siete, nueve, once y hasta un máximo de trece regidores. En Escazú son cinco.